Cassano ricomincia la guerra ad Allegri: "Manda messaggini alle tv amiche"

Dopo le accuse a Inzaghi, FantAntonio punta il dito contro Allegri e i "giornalisti che spingono" per il ritorno di Max: "Vi faccio anche i nomi"

Dopo aver ‘massacrato’ Simone Inzaghi, Cassano sposta il mirino su Allegri. Le voci sull’imminente ritorno in panchina del livornese, accostato a Napoli, Milan e Inter, scatenano FantAntonio che è ha sempre criticato il “gioco alla carlona” di Max. A Vive El Futbol l’ex attaccante va oltre e punta il dito anche contro alcuni giornalisti ritenuti amici del tecnico.

Dopo Inzaghi, Allegri: Cassano ricomincia la guerra

Se Cassano ha accusato Inzaghi di aver “buttato tre scudetti nel cesso in quattro anni”, di Allegri dice che è “un allenatore che negli ultimi anni ha fatto peggio della grandine”. Nulla di nuovo. L’ex Roma e Real Madrid ha sempre bastonato l’allenatore toscano. E torna a farlo, commentando l’ipotesi di un suo approdo sulla panchina del Napoli al posto di Antonio Conte.

Nelle ultime ore lo scenario sembra, però, cambiato. D’altronde, il mercato è in continua evoluzione. Ora Conte è più vicino alla permanenza alle pendici del Vesuvio e più lontano dal ritorno nella Torino bianconera, mentre Allegri pare orientato a cedere alla corte del Milan.

FantAntonio si scaglia contro giornalisti e opinionisti

Nel salotto di Viva El Futbol, il format di cui è protagonista con Lele Adani e Nicola Ventola, l’opinionista pugliese fa schizzare alle stelle la colonnina di mercurio, quando attacca i giornalisti ritenuti amici di Allegri che stanno alimentando le voci del suo ritorno sulla panchina di una big.

“E vi faccio anche i nomi” sbotta con la consueta franchezza che lo contraddistingue. “Allegri, che negli ultimi cinque, sei anni ha fatto disastri è spinto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa (poi aggiunge anche Sandro Sabatini). Hanno fatto di tutto e di più per parlare di Allegri che gli manda il messaggino. Ora dicono che lo vuole l’Inter se va via Inzaghi. Lo stanno spingendo da tutte le parti, ma in base a che cosa?”.

L’ultima crociata di Cassano a Viva El Futbol

È un fiume in piena, Cassano. Sottolinea che “la colpa non è di Sky, perché loro sono top” e accusa “questi pseudo personaggi. Ma il giochino sta finendo e le televisioni in Italia capiranno che devono mandar via questa gente. Basta”.

E torna su Allegri, “che non vuole nessuno. Hanno fatto pure la ‘torta’: e chi ci casca potrebbe essere il Napoli. Questi quattro-cinque provano a orientare la stampa e la gente”.