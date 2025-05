Inter, Cassano massacra di nuovo Inzaghi: la differenza con Conte e il confronto con Allegri

L'ultima invettiva di FantAntonio nei confronti del tecnico emiliano: "Anche con le riserve l'Inter ha la squadra più forte, ma ha buttato tre scudetti nel cesso in quattro anni"

Simone Inzaghi sotto attacco dopo il pareggio con la Lazio che rischia di consegnare lo scudetto al Napoli. Da Cassano, che non è mai stato tenero nei suoi confronti, le ultime feroci accuse al tecnico dell’Inter. La differenza con Conte, secondo Fantantonio, e il paragone con Allegri.

Inter, da Cassano durissimo attacco a Inzaghi

In occasione dell’ultima puntata di Viva El Futbol, il format di cui Cassano è protagonista con gli amici ed ex colleghi Ventola e Adani, Fantantonio ha nuovamente puntato il dito contro Inzaghi. Oggetto della discussione il 2-2 dell’Inter con la Lazio e il mancato sorpasso in vetta ai danni del Napoli, che si presenta all’ultima giornata di campionato ancora con un punto di vantaggio sui nerazzurri.

“L’Inter ha buttato nel cesso tre scudetti negli ultimi quattro anni. Per tre volte aveva una squadra dietro e ha perso” ha detto l’ex attaccante. Che non ha dubbi: il principale responsabile è il tecnico emiliano.

La rosa nerazzurra e la finale di Champions

Cassano, che da calciatore ha giocato con l’Inter non nascondendo di esserne anche sostenitore, assicura: “In Champions tiferò con la maglia nerazzurra, ma ora si analizza il percorso in campionato…”. E porta avanti la sua tesi: “L’Inter ha 22 titolari. E anche se dovesse schierare le riserve, sarebbe comunque la squadra più forte”.

Ecco perché attribuisce il massimo dei voti al Napoli. “Senza scudetto la stagione è da 10. Con il tricolore arriva pure la lode”. Si torna su Inzaghi e i titoli sfuggiti. “Il suo demerito è che non è riuscito a vincere con una squadra nettamente più forte”. Poi la chiosa sul gol divorato da Arnautovic nel finale della partita pareggiata 2-2 con la Lazio. “Sono episodi, proprio come il gol di Acerbi al Barcellona all’ultimo istante”. Insomma, la colpa non va certo addossata solo all’austriaco.

La differenza tra Inzaghi e Conte. E il paragone con Allegri

L’opinionista pugliese è letteralmente scatenato. E, allora, mette a confronto il cammino dell’Inter con quello del Napoli, che ha il tricolore in pugno. “Conte ha dato 15 punti in più agli azzurri, Inzaghi ne ha tolti 15 alla sua squadra”.

Scatta anche il confronto con Max Allegri, che pure non è stato mai nelle sue grazie. “Ha vinto cinque scudetti in cinque anni giocando alla carlona. Ma ha vinto. Inzaghi ne buttati tre nel cesso in quattro anni. E il fratello dice che è il migliore di tutti”.