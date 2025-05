Inter, la moglie di Inzaghi alza un polverone: il post sull’abbraccio a Baroni e l’attacco a Conte, il like di Gaia Lucariello

La moglie dell’allenatore nerazzurro riposta un messaggio di complimenti al marito per il suo comportamento dopo la gara con la Lazio: che però non piace a tutti i tifosi interisti

Voci dall’Arabia Saudita, uno scudetto ancora in bilico e soprattutto una finale di Champions League che può regalare un sogno: gli ultimi scampoli della stagione di Simone Inzaghi e dell’Inter sono tutto fuorché all’insegna del relax. Ma il supporto della moglie Gaia Lucariello non viene di certo a mancare.

Il post di Gaia Lucariello

Il pareggio con la Lazio nei minuti finali mette l’Inter nelle condizioni di non essere padrona del proprio destino nel corso della sfida col Como nell’ultima giornata di serie A. I nerazzurri devono sperare in un passo falso del Napoli ma per il momento Inzaghi incassa tutto il supporto della moglie Gaia Lucariello che sulla sua pagina Instagram condivide una storia indirizzata al marito: “Grazie di tutto Simone, sei stato e sei una esempio grande per me. Sempre dalla stessa parte. Non ti meritiamo. Questo è Simone che abbraccia Baroni nei minuti finali della partita che gli è costato uno scudetto, un’immagine mai vista prima sui campi di calcio. La mia idea è sempre la stessa, in un mondo di pusillanimi dovremmo essere tutti Simone Inzaghi”.

La replica dei tifosi

L’attività social della moglie di Inzaghi non è piaciuta a tutti i fan nerazzurri, soprattutto in un momento in cui si parla di u futuro in bilico per l’allenatore che starebbe avendo una corte spietata dall’Arabia Saudita: “Questo ci sta trasformando in un circo e voi lo difendete pure”, scrive un tifoso. E ancora: “La moglie di Inzaghi è contenta perché il marito abbraccia Baroni piuttosto che rendersi conto della gravità di aver regalato uno scudetto?” commenta un fan. Mentre c’è chi scrive: “Ci mancavano solo i messaggi velati della consorte. E non è neanche la prima volta che succede quest’anno”.

L’attacco a Conte

Nel post condiviso da Gaia Lucariello è evidente anche un attacco ad Antonio Conte. Il finale tra Parma-Napoli e in particolar modo tra le due panchine è stato decisamente meno all’insegna del fair play rispetto a quanto avvenuto a San Siro. Alla fine del match infatti il tecnico partenopeo si è quasi scontrato con la panchina avversaria e in particolare contro il vice di Chivu, Antonio Gagliardi.