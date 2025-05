Inzaghi, l'Al-Hilal offre 20 milioni l'anno per lasciare l'Inter: "Atteso il primo giugno in Arabia Saudita"

Clamorosa indiscrezione di mercato: il club di Riad tenta l'allenatore nerazzurro, un emissario di Simone avrebbe già effettuato un viaggio esplorativo. Affondo dopo la Champions.

Hanno del clamoroso le indiscrezioni di mercato che rimbalzano dall’Arabia Saudita e che stanno già facendo parecchio discutere sui social. Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, nel mirino dell’Al-Hilal. L’allenatore piacentino avrebbe già avuto dei contatti con l’ambizioso club della capitale Riad, di proprietà dell’ambizioso presidente e businessman Fahad Bin Saad Bin Nafel. Sarebbe lui il prescelto per la sostituzione di Jorge Jesus, l’allenatore portoghese silurato qualche tempo fa e non ancora sostituito. Addiritura, i media sauditi vociferano di viaggio già predisposto di Inzaghi a Riad subito dopo la finale di Champions. E lo sognano in panchina al Mondiale per Club: quella dell’Al-Hilal, in luogo di quella dell’Inter.

Al-Hilal, l’offerta del ricco presidente a Simone Inzaghi

Come riportato da varie testate, a muoversi in prima persona per convincere l’allenatore dell’Inter sarebbe stato il presidente in persona. Come? Semplice: attraverso una montagna di soldi. Venti milioni netti a stagione, anche più: questa l’offerta monstre per strappare Inzaghi al club nerazzurro. Il contatto sarebbe avvenuto il mese scorso, quando il presidente del club arabo ha alloggiato al Four Seasons di Milano e ha stretto rapporti con Inzaghi e il suo entourage. Un incontro tenuto segreto, in considerazione dell’importanza degli appuntamenti dell’Inter in quel frangente: Champions, Serie A e Coppa Italia. Ora, però, è venuto improvvisamente fuori tutto.

L’incontro a Milano ad aprile con l’allenatore dell’Inter

Il presidente dell’Al-Hilal, infatti, ha confidato ai suoi più stretti collaboratori di esser rimasto molto soddisfatto dai colloqui milanesi. Al punto di aver indicato pure una data per l’arrivo di Inzaghi nella capitale saudita: “È atteso il primo giugno”. Non una data a caso: si tratta del giorno dopo la finale di Monaco tra Inter e Paris Saint-Germain. Ora, appare improbabile che Inzaghi possa davvero mollare subito l’Inter per fiondarsi in Arabia, soprattutto in caso di vittoria: e i festeggiamenti? Ma evidentemente all’Al-Hilal devono sentirsi sicuri del buon esito della trattativa, visto che ostentano sicurezze e ottimismo sulla possibilità di ingaggiare l’allenatore italiano.

L’emissario di Inzaghi già a Riad, il tecnico atteso a giugno

Anzi, secondo i media arabi un emissario di Inzaghi in Arabia sarebbe già andato. Un viaggio esplorativo, che farebbe da preludio a un viaggio dell’intera famiglia. Simone Inzaghi ha un contratto con l’Inter in scadenza a giugno 2026, quest’anno ha portato il club nerazzurro alla seconda finale di Champions League in tre stagioni ed è in lotta per lo Scudetto col Napoli. Fino a qualche giorno fa il rinnovo con l’Inter sembrava scontato, con tanto di sostanziale adeguamento per l’ex attaccante; ora, però, è spuntato prepotentemente l’interesse dell’ambiziosa società araba, che punta dichiaratamente a far bene al Mondiale per Club.