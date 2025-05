Inter-Lazio: nerazzurri in silenzio stampa, Inzaghi non parla. Baroni crede ancora alla Champions

L'Inter si fa riprendere da Pedro al 90': occasione sprecata dai nerazzurri in virtù del pari tra Parma e Napoli. Tutto ancora aperto anche in chiave Europa per i biancocelesti.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

San Siro teatro di una sfida all’ultimo respiro tra Inter e Lazio, chiusa sul 2-2 al termine di una gara ricca di episodi e colpi di scena. Nerazzurri avanti con Bisseck, nella ripresa Pedro, appena entrato, trova il pari. La squadra di Inzaghi risponde con Dumfries, che riporta in vantaggio i suoi, ma è ancora Pedro, questa volta dal dischetto, a ristabilire l’equilibrio.

Nel finale convulso, espulsi sia Baroni, sia Inzaghi. In pieno recupero Arnautovic segna la rete del 3-2, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Tutto rimandato all’ultima giornata: in bilico sia il discorso scudetto, sia la corsa per le posizioni europee. Al termine della sfida, l’allenatore biancoceleste ha analizzato la sfida. L’Inter, invece, ha deciso di non presentare alcun tesserato davanti alle telecamere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Baroni: “Complimenti ai miei ragazzi”

Al termine del pareggio contro l’Inter, Marco Baroni ha analizzato con lucidità la prestazione della Lazio: “Bisogna guardare ciò che ha fatto la squadra. Abbiamo espresso un buon calcio, creato le occasioni migliori, anche se in alcune situazioni abbiamo sbagliato rifiniture semplici. Avevo chiesto una gara di personalità e qualità tecnica, e i ragazzi hanno risposto presente. Giocare contro l’Inter, che è ancora in corsa per il campionato e disputa una finale di Champions, non è semplice. Venire a San Siro e offrire questa prestazione è un segnale importante”, ha spiegato.

Il tecnico si è poi soffermato sull’identità e la crescita del gruppo: “Sento la mia responsabilità verso questa squadra. Ho visto un’evoluzione continua, abbiamo costruito una forte identità. L’obiettivo è fare più punti possibili e portare in alto i nostri colori. Alla fine si tireranno le somme, ma ciò che conta è che la squadra creda sempre in ciò che fa. In un campionato ci sono sempre momenti in cui si possono avere dei rimpianti, ma se il percorso è stato di crescita, non devono esserci rimorsi”.

Il tecnico della Lazio: “Contro il Lecce dovremo vincerla a tutti i costi”

Un passaggio anche sull’aspetto tattico e sulla gestione della partita: “L’Inter è una squadra di livello assoluto, ma può andare in difficoltà se affrontata con intensità e pressing alto. È la nostra 52esima partita stagionale, abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale. Dovevamo puntare su una gara tecnica e la squadra lo ha fatto, restando sempre dentro la partita con personalità. In certe situazioni è mancata un po’ di freddezza, ma la prova è stata di spessore. Alcuni cambi li ho dovuti fare all’ultimo per via di giocatori non al meglio“.

Infine, uno sguardo all’ultima giornata di campionato: “L’ultima partita, contro il Lecce, dovremo vincerla a tutti i costi, per noi, per i tifosi e per continuare a credere nei nostri obiettivi. Ci sono ancora confronti aperti e dobbiamo cercare di ottenere il massimo”.

Inter, silenzio stampa nel post-partita

Per quanto riguarda l’Inter, al termine del match nessun tesserato nerazzurro si è presentato davanti alle telecamere per rilasciare dichiarazioni. Il club di Viale della Liberazione ha deciso di optare per il silenzio stampa in una serata particolarmente delicata, decisione che potrebbe essere legata ad alcune scelte arbitrali ritenute controverse.