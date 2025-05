Inter-Lazio e Parma-Napoli, è bufera sul Var: rigori dati e tolti nel finale, Inzaghi e Conte espulsi

Finale polemico a San Siro e al Tardini: mani di Bisseck e penalty trasformato da Pedro, mentre Doveri torna sulla sua decisione per un fallo di Simeone prima del contatto in area.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Scudetto deciso dal Var? Forse. Incredibile quanto accaduto nel finale dei match di San Siro e del Tardini: Inter-Lazio e Parma-Napoli segnate da un rigore prima negato e poi concesso (a Milano) e da un altro prima assegnato e poi revocato (a Parma). Tifosi inviperiti, ma non solo: a farne le spese sono stati anche gli allenatori: espulsi sia Simone Inzaghi sia Antonio Conte. Curiosamente, nell’ultima di campionato mancheranno tutti e due: a giocarsi il titolo in panchina saranno i rispettivi vice, Massimiliano Farris a Como coi nerazzurri e Cristian Stellini al Maradona contro il Cagliari. Il Napoli potrà sfruttare un piccolo ma preziosissimo punticino di vantaggio.

Inter-Lazio, quante polemiche attorno al Var

Tutti e due i gol della Lazio a San Siro sono stati decisi dopo un consulto Var. Pochi dubbi sul primo: Marusic tira, il pallone arriva sui piedi di Vecino che, pur scivolando, riesce a servire Pedro che appoggia in rete da due passi. Fuorigioco, segnala il guardalinee. Ma si procede col check, perché gli attori del gol sono in posizione regolare. Ci sarebbe Dia in offside, ma non partecipa all’azione e il Var alla fine stabilisce che la rete è valida. L’Inter torna avanti grazie a Dumfries, ma negli ultimissimi minuti accade l’imponderabile: tocco con la mano di Bisseck in area, check e rigore concesso ai biancocelesti dopo consulto Var.

Rigore per braccio di Bisseck, lite Inzaghi-Baroni

Clamorosa l’ingenuità del tedesco dell’Inter, peraltro autore del primo gol: braccio allargato sul tocco di Castellanos e pallone impattato in modo evidente. Chiffi inizialmente non vede, poi è richiamato al monitor tra le plateali proteste laziali: e assegna la massima punizione. Nell’occasione, lite e baruffe in panchina tra Inzaghi e Baroni: al tecnico nerazzurro non è piaciuto l’atteggiamento del collega laziale e lo ha affrontato a muso duro, scatenando un parapiglia. Risultato? Inzaghi e Baroni espulsi a braccetto, entrambi salteranno l’ultima partita di campionato.

Parma-Napoli, Doveri annulla il rigore, rosso a Conte

Polemiche incredibili e finale arroventato anche al Tardini. Dove il sonnacchioso andamento di uno 0-0 con pochi sussulti s’infiamma improvvisamente in extremis, col Napoli che prima si lancia all’assalto e poi invece preferisce gestire sulla scorta dell’andamento del match di San Siro. Per le perdite di tempo dei giocatori del Parma nasce un parapiglia anche al Tardini: espulsi Conte e Chivu. Al 4′ di recupero, però, dal rosso si passa al giallo: fallo su Neres in area emiliana, Doveri senza esitazioni indica il dischetto. Rigore? No, perché dopo un check lunghissimo il fischietto di Roma va al monitor e annulla per un fallo precedente (molto dubbio) di Simeone.

Sprint Scudetto tra Napoli e Inter, putiferio sul web

Polemiche, veleni e sospetti da ambo le fazioni in lotta al termine del match. I tifosi del Napoli si lamentano per il penalty revocato. “Più lo rivedo e più non capisco dove sia questo fallo di Simeone”. E ancora: “Tre minuti per scovare un mezzo contrasto e trovare un pretesto per annullare il rigore Scudetto”. Ma anche i tifosi dell’Inter sono sul piede di guerra. “Mai visto un rigore come quello dato per tocco di Bisseck”. Oppure: “Ma il parere dell’arbitro di campo conta ancora?”. E infine: “Non è possibile che un titolo sia deciso in sala Var vedendo al microscopio questi episodi”.