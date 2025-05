Parma-Napoli 0-0 pagelle: Lukaku è un fantasma, Raspadori stecca, McTominay sfortunato ma la vetta è salva

Top e flop della partita Parma-Napoli, valevole per la 37a di serie A 2024/2025: gli azzurri centrano tre legni ma non segnano. Ok Anguissa e Neres

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Napoli non sfonda a Parma. Sbatte per tre volte contro il palo, non segna ma mantiene la vetta della classifica a 90′ dalla fine grazie al pareggio tra Inter e Lazio. La squadra di Conte stecca la partita più importante della stagione: Lukaku è un fantasma e Raspadori non incide. McTominay ci prova su punizione, però Suzuki e la traversa gli negano il gol scudetto. Le buone notizie, però, arrivano da San Siro: lo scudetto passa per l’ultima al Maradona col Cagliari.

Parma-Napoli: chance Anguissa, palo

Conte conferma Olivera al centro della difesa, c’è Gilmour in cabina di regia al posto dell’infortunato Lobotka. E il primo guizzo dell’incontro del Tardini nasce proprio da una sventagliata dell’ex Brighton per Politano, che salta Balogh, si accentra e tira: Suzuki è attento. Il Parma si affaccia dalle parti di Meret soprattutto con Bonny.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Parma-Napoli

Alla mezz’ora ripartenza dei padroni di casa: gran botta di Sohm, reattivo il portiere azzurro ad alzare sulla traversa. Poco dopo il Napoli va vicinissimo al vantaggio. Stop di petto di Anguissa, sombrero a Leoni e pallone che sbatte sul palo.

Napoli, che sfortuna: ancora due legni

Con l’Inter in vantaggio sulla Lazio e dunque in testa alla classifica, il secondo tempo si apre con un nuovo tentativo di Sohm dalla distanza: ancora una volta Meret risponde presente.

Si accende anche il Napoli: Raspadori impegna Suzuki da posizione defilata, ma poi non c’è nessuno in mezzo a raccogliere la respinta del numero uno ducale. Ci prova quindi Politano con un tiro-cross che bacia la traversa. Gli ospiti premono e centrano il terzo legno: punizione di McTominay destinato all’incrocio e balzo felino di Suzuki che devia sulla traversa. Da San Siro arriva la notizia del 2-2 della Lazio a San Siro. Saltano i nervi a bordocampo: espulsi Chivu e Conte. Nel recupero Doveri assegna un rigore al Napoli, poi cancellato dal Var per un precedente fallo di Simeone su Circati. A 90′ dalla fine del torneo la vetta è salva.

Le pagelle del Napoli

Meret 6,5: Si fa trovare pronto quando chiamato in causa: bene due volte su Sohm.

Si fa trovare pronto quando chiamato in causa: bene due volte su Sohm. Di Lorenzo 6: Macina chilometri sulla corsia destra, senza tuttavia sfondare.

Macina chilometri sulla corsia destra, senza tuttavia sfondare. Rrahmani 6,5: Guida con precisione il pacchetto arretrato.

Guida con precisione il pacchetto arretrato. Olivera 6: Nonostante il mismatch con Pellegrino, l’uruguaiano tiene botta.

Nonostante il mismatch con Pellegrino, l’uruguaiano tiene botta. Spinazzola 5,5: Gli tocca la doppia fase: il risultato è che non sempre è lucido col pallone tra i piedi (dall’86’ Mazzocchi : sv).

Gli tocca la doppia fase: il risultato è che non sempre è lucido col pallone tra i piedi (dall’86’ : sv). Politano 6: L’avvio di partita è promettente, ma poi gli avversari capiscono come contenerlo. Colpisce la parte alta della traversa con una sorta di tiro-cross che aveva messo Suzuki fuori gioco (dal 79′ Ngonge : sv).

L’avvio di partita è promettente, ma poi gli avversari capiscono come contenerlo. Colpisce la parte alta della traversa con una sorta di tiro-cross che aveva messo Suzuki fuori gioco (dal 79′ : sv). Anguissa 6,5: I rimproveri di Conte funzionano. Frank si sveglia e sfiora il gol con un’azione circense che si spegne sul palo.

I rimproveri di Conte funzionano. Frank si sveglia e sfiora il gol con un’azione circense che si spegne sul palo. Gilmour 6: Alterna giocate di spessore a leggerezze senza dubbio evitabili (dal 68′ Billing : 6)

Alterna giocate di spessore a leggerezze senza dubbio evitabili (dal 68′ : 6) McTominay 6: Defilato sulla sinistra in attesa di un pallone che non arriva mai, l’ex United è parecchio limitato. Suzuki e la traversa gli negano il gol su punizione.

Defilato sulla sinistra in attesa di un pallone che non arriva mai, l’ex United è parecchio limitato. Suzuki e la traversa gli negano il gol su punizione. Raspadori 5: Questa volta Jack non colpisce. Si vede davvero poco, troppo poco (dal 68′ Neres : 6,5. Si procura il rigore poi cancellato dal Var).

Questa volta Jack non colpisce. Si vede davvero poco, troppo poco (dal 68′ : 6,5. Si procura il rigore poi cancellato dal Var). Lukaku 5: Big Rom fatica tremendamente a entrare in partita a causa della marcatura asfissiante di Leoni non gli concede tregua (dall’80’ Simeone: sv).

Top e flop del Parma