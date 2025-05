Napoli, Conte vicino al ritorno alla Juve: la confessione choc di Oriali. ADL ha pronto il piano B: Allegri

Oriali apre il valzer delle panchine? Le parole del braccio destro di Conte agitano i tifosi partenopei: c'entra anche Osimhen. La contromossa di De Laurentiis: assalto a Max.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La trasferta di Parma, l’ultima in casa col Cagliari: nelle ultime due giornate il Napoli è chiamato a difendere la vetta della classifica dall’assalto dell’Inter, distante un solo punto. Mentre il Napoli si gioca lo scudetto, Conte starebbe preparando il suo ritorno alla Juventus. Lo sostiene il quotidiano La Verità, che, a tal proposito, riporta una clamorosa confessione di Lele Oriali sul futuro dell’allenatore pugliese.

Napoli, Conte tra lo scudetto e la Juventus

Tra presente e futuro. Tra scudetto e Juventus. Le due partite di Antonio Conte, che punta a compiere il miracolo a tinte tricolori alle falde del Vesuvio per poi salutare e far ritorno nella Torino bianconera. Ne è certa ‘La Verità’: l’ex ct della Nazionale starebbe già trattando con la Juventus, al punto da indurre De Laurentiis a pensare a un’alternativa top in panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Del resto, dopo il fallimento della scommessa Thiago Motta, la società bianconera non può sbagliare ancora e ha bisogno non solo di un allenatore vincente, ma anche in grado di riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi e mettere tutti d’accordo.

La confessione choc di Lele Oriali

Sarebbe stato proprio Oriali a far venire a galla l’affare Conte-Juventus confessando ad alcuni amici di Milano e Coverciano che “questa volta non posso andare dove va lui”. Già, l’ex mediano che ha ispirato una delle più celebri canzoni di Ligabue, è stato una leggenda dell’Inter dentro e fuori dal campo, simbolo dell’eterna rivalità con i bianconeri.

Tra Lele e Madama non sono mancati screzi nel corso degli anni: l’ultimo in occasione di una partita di Coppa Italia allo Stadium, quando battibeccò con Paratici. Dunque, il tandem Conte-Oriali rischia di separarsi dopo le felici parentesi condivise tra Nazionale, Inter e, ora, Napoli.

La richiesta di Conte alla Juve: Osimhen. Ma Giuntoli frena

Secondo La Verità, il ritorno di Conte alla Continassa sarebbe dettato anche dai piani di rafforzamento che ha in mente la Juventus. In particolare, l’allenatore avrebbe dato il suo beneplacito all’acquisto di Victor Osimhen, di proprietà – guarda un po’ – del Napoli ma in prestito al Galatasaray.

Al media turco Derin Futbol TV Giuntoli ha smentito categoricamente la notizie dell’interesse del club per il forte attaccante nigeriano, ma, si sa, quando si parla di mercato le bugie sono all’ordine del giorno.

De Laurentiis ha già pronta l’alternativa: Allegri

Se il Napoli dovesse davvero perdere Conte, che la scorsa estate ha firmato un contratto triennale col club campano, De Laurentiis potrebbe tornare su un allenatore che era già stato vicinissimo alla panchina azzurra nell’estate del 2021: Max Allegri. Non se ne fece più niente, perché la Champions sfumò all’ultima giornata col pareggio interno col Verona e il livornese tornò a sorpresa a Torino. Chissà che non sia la volta buona.