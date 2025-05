Napoli, Conte: come la beffa col Genoa incide sul sogno scudetto, il bonus giocato e il caso Lobotka

Dopo il 2-2 del Maradona, l'Inter si porta a -1 dalla capolista a due turni dalla fine. Conte deluso: "Mi dà fastidio non vincere a inizio campionato, figuriamoci ora".

L’amarezza è tangibile nel ventre del Maradona. E Conte non fa nulla per nasconderla. Il 2-2 tra Napoli e Genoa, maturato nel finale di partita con il colpo di testa di Vasquez, riduce il vantaggio sull’Inter a un solo punto a 180 minuti dalla fine. Ecco l’analisi del tecnico, costretto a fare i conti anche con il nuovo infortunio occorso a Lobotka.

Napoli-Genoa 2-2: la reazione di Conte al pareggio

Lukaku prima e Raspadori poi hanno illuso il popolo del Maradona, gelato in zona Cesarini da Vasquez dall’unica vera azione del Grifone nel secondo tempo. “Hanno fatto due gol su due tiri in porta” commenta un Conte evidentemente deluso per il risultato finale ai microfoni di Dazn.

“Dispiace perché è una partita che avremmo dovuto vincere per quello che abbiamo prodotto. Rimane amarezza dopo questo pareggio: mi dà fastidio non vincere a inizio campionato figuriamoci a tre giornate dalla fine. Però il calcio è questo”.

Bonus giocato: gli azzurri hanno un solo punto sull’Inter

“Era entrato anche Billing proprio per non subire questo tipo di situazioni” aggiunge commentando l’azione del 2-2 finale che ha visto l’ex Bournemouth non riuscire ad anticipare Vasquez sul cross di Martin. “Ho poco da rimproverare ai ragazzi per la partita fatta. Se tiri 22 volte, di cui 11 nello specchio della porta, e hai possesso palla ma alla fine la pareggi significa che bisogna migliorare in certe situazioni. Ci hanno messo tutto, ma nei dettagli potevamo fare qualcosina in più”.

Poi ricorda ai suoi che “ci siamo giocati il bonus che avevamo: vuol dire dobbiamo andare a vincere le altre due partite, se vogliamo ambire a conquistare il campionato facendo qualcosa di veramente incredibile”.

Lobotka di nuovo ko: l’emergenza continua

Lobotka, infortunatosi nella precedente sfida contro il Lecce, era stato recuperato in extremis per la sfida interna col Genoa. Ma la partita del forte regista slovacco è durata solamente 10 minuti per un nuovo problema alla caviglia destra che lo ha costretto ad alzare subito bandiera bianca.

Le sue condizioni saranno valutare nei prossimi giorni, ma il timore è che questa volta l’ex Celta Vigo possa fermarsi in vista delle ultime due decisive sfide contro Parma e Cagliari, ovvero quelle decisive per lo scudetto. “Anche oggi abbiamo perso subito un altro pezzo che è Lobotka. Non ci siamo mai appigliati alla sfortuna, trovando sempre una soluzione: lo faremo anche questa volta” assicura Conte.