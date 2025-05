Juventus, Giuntoli si espone su Osimhen: il d.s. fa chiarezza alla tv turca sul sogno bianconero

Il dirigente ha negato l’interesse del club verso il nigeriano di proprietà del Napoli: “Solo voci per metterci pressione”

Sincerità o strategia? Intervistato dalla tv turca, Cristiano Giuntoli ha annunciato che la Juventus non è interessata a Victor Osimhen, smentendo così le voci del pressing bianconero sugli agenti del giocatore: “Vogliono metterci pressione”.

Juventus, Giuntoli nega interesse per Osimhen

La Juventus non è interessata a Victor Osimhen, parola di Cristiano Giuntoli. Questa la dichiarazione che il Football Director del club bianconero ha rilasciato a Derin Futbol TV, emittente turca intenzionata ad esplorare la possibilità che il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli possa restare al Galatasaray in via definitiva, dopo il prestito di questa stagione.

Giuntoli ha spiegato che il club turco non dovrà temere la concorrenza della Juventus: “Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. La Juventus non vuole il giocatore”, le parole del dirigente bianconero.

La Juventus e le voci sulla trattativa con Osimhen

Una dichiarazione che smentisce le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su Osimhen: ieri sera l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha raccontato che la trattativa con l’entourage del nigeriano va avanti già da tempo e che lo stesso Osimhen avrebbe dato priorità alla Juventus, chiamata però a battere la resistenza di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, infatti, avrebbe chiesto alla Juventus 100 milioni di euro per il cartellino del centravanti, un prezzo ben più alto dei 75 milioni della clausola rescissoria valida, però, solo per l’estero.

Juventus, Giuntoli e la possibile strategia per Osimhen

Proprio per questo motivo le parole di Giuntoli potrebbero anche rappresentare una semplice strategia per abbassare le pretese del Napoli: in questo momento nessun altro club ha fatto passi concreti per acquistare Osimhen, giocatore che andrà in scadenza di contratto a giugno 2026 e che ADL è dunque obbligato a vendere nella sessione estiva del calciomercato.

Se nessun concorrente dovesse farsi avanti, Giuntoli potrebbe continuare a fingersi disinteressato per attendere la fine del mercato e provare a convincere il Napoli a cedere Osimhen per una cifra più vicina ai desideri della Juventus.