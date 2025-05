Juventus, ossessione centravanti: non solo Retegui e Osimhen, i 4 nomi a sorpresa sul taccuino di Giuntoli

La Juve ha fretta di trovare un bomber per il Mondiale per Club, ma il tipo di investimento dipende dal quarto posto: per Giuntoli un altro colpo alla Kvara? Tutte le idee

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è certo un mistero: la priorità della Juventus in vista del Mondiale per club e soprattutto della prossima stagione è acquistare un bomber capace di segnare a raffica. Due i nomi in cima alla lista neppure tanto segreta di Giuntoli: Osimhen e Retegui. Ma l’assalto ai due top dipende dal quarto posto Champions. Ecco, secondo TuttoSport, quali sono i quattro attaccanti a sorpresa che potrebbero finire nel mirino dell’uomo mercato bianconero.

La Juventus ha fretta: caccia al nuovo centravanti

Il 14 giugno inizierà l’avventura di Juventus e Inter al Mondiale per Club e la Signora rischia di presentarsi negli Stati Uniti senza attaccanti. O meglio, col solo Milik fresco di rinnovo ma di cui si sono perse le tracce da mesi. Già, Vlahovic è sempre più lontano da Torino per ragioni contrattuali e del prestito di Kolo Muani prossimo alla scadenza bisognerà ragionare col PSG.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dunque, Giuntoli dovrà approfittare dei 10 giorni di mercato extra concessi alle squadre che prenderanno parte alla rassegna a stelle e strisce per puntellare subito il reparto. Ma c’è un ostacolo. Il nome del bomber che approderà ai piedi della Mole Antonelliana dipende dal quarto posto. La partecipazione alla Champions garantisce soldi e appeal: così sarebbe più facile arrivare ai primi nomi appuntati sulla lista della spesa, ossia Osimhen e Retegui.

Non solo Retegui e Osimhen: i due profili della Bundesliga

La Juve di Tudor si gioca tutto nelle due trasferte da brividi contro Bologna e Lazio, avversarie dirette per l’ambito quarto posto. Se i bianconeri dovessero fallire l’obiettivo stagionale, Giuntoli sarà costretto a virare su attaccanti forse meno di grido ma più alla portata e, magari, disposti a rinunciare al palcoscenico della Champions.

Due attaccanti che potrebbero fare al caso di Madama giocano in Bundesliga: uno è Openda del Lispia, l’altro è Boniface del Bayer Leverkusen, che sta per restituire lo scettro di campione di Germania al Bayern Monaco. Il 25enne belga ha segnato nove gol e confezionato altrettanti assist in campionato, mentre Boniface, connazionale di Osimhen, ha timbrato il cartellino otto volte. L’incognita è legata alle sue condizioni fisiche: troppe volte, nell’arco delle ultime due stagioni, il nigeriano si è fermato.

E i due della Ligue 1: Giuntoli pensa al Kvara-bis?

Da Kvaratskhelia, protagonista del terzo scudetto del Napoli, a Mikautadze: un altro georgiano potrebbe essere preso in considerazione da Giuntoli per tentare il colpaccio.

Già protagonista agli Europei in Germania, l’attaccante, che ha confessato di ispirarsi a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, si sta ripetendo con la maglia dell’Olympique Lione a suon di gol e assist. Molto bene, ma con la maglia del Rennes, sta facendo anche Kalimuendo, 23enne nel giro della nazionale francese che ha già colpito 14 volte in Ligue 1.