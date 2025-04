Juve, Milik rinnova fino al 2027: la mossa geniale di Giuntoli sul contratto dell’ex Napoli dopo il calvario

Nonostante una stagione da spettatore per via degli infortuni e l’esclusione dai piani tecnici, il polacco rinnova con la Juve fino al 2027: una scelta strategica per i bianconeri

Arkadiusz Milik e la Juventus ancora insieme (ma anche no). Il club bianconero e l’attaccante polacco rinnoveranno il proprio legame fino al 2027. Una notizia che non può non essere catalogata tra quelle dall’effetto “sorpresa”. Sì, perché l’ex Napoli dopo la via crucis di infortuni che lo ha costretto ai box per tutta la stagione in corso è praticamente fuori dal progetto. La mossa di Cristiano Giuntoli nasconde, però, un importante risvolto economico.

Juve, Milik rinnova

Milik rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Nonostante lo zero alla voce minuti giocati in questa stagione, l’attaccante polacco si legherà alla Vecchia Signora per i prossimi due anni, con un contratto che arriverà dunque fino al 2027. Costretto ad andare sotto i ferri a settembre per porre rimedio all’infortunio al ginocchio sinistro, l’ex Napoli è stato poi costretto a rimandare il ritorno a causa dei numerosi infortuni che non gli hanno permesso dare una mano ai compagni.

La mossa a sorpresa di Giuntoli

Chiaro, dunque, come il rinnovo non possa che apparire come una mossa inattesa. A svelare le possibili motivazioni dietro questo vero e proprio coup de théâtre di Giuntoli è La Gazzetta dello Sport. Dalle sue colonne virtuali, la Rosea ha indicato nella sostenibilità finanziaria del club la prospettiva da cui leggere il rinnovo di Milik. In particolare, con l’attuale contratto del polacco in scadenza al 30 giugno 2026, prolungare di un altro anno permette alla Juventus di spalmare i 3 milioni e mezzo di euro netti di ingaggio (5 lordi) su due stagioni.

Milik lontano dalla Juventus

La spiegazione sarebbe tutta qui. Il costo di Milik per l’azienda Juve si abbassa e, con il giocatore che chiunque sia il prossimo allenatore resta fuori dal progetto, per i bianconeri si apre la strada alla possibilità di soluzioni per una gestione ottimale, tra cessione e prestito. Il tutto, senza scartare l’ipotesi (concreta) di una risoluzione anticipata. L’ex Napoli, infatti, nonostante il rinnovo e la voglia di lavorare per lasciarsi definitivamente alle spalle il calvario dell’ultima stagione, potrebbe essere presto anche un ex Juventus.