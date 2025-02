Juventus, giallo Milik: doveva tornare a settembre, ecco come sta oggi il polacco

Si allungano i tempi di recupero del bomber della Vecchia Signora. Per la Juve resta un'incognita e la partenza per la Polonia aumenta le perplessità

Il lungo calvario di Milik prosegue. Sono praticamente otto mesi effettivi di stop, dall’infortunio rimediato all’Europeo nella gara Polonia-Ucraina: dopo l’intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro, l’attaccante era destinato a rientrare ad inizio campionato ed essere il vice-Vlahovic, ma così non è stato. Il bomber polacco era pronto al rientro per inizio 2025 ma un altro infortunio (affaticamento al polpaccio) l’ha tenuto fuori per ancora un mese e i tempi di recupero sembrano poter aumentare. Intanto, il giallo attorno l’attaccante della Juventus si è riacceso dopo il volo in Polonia per le cure.

Milik ancora fermo ai box: il rientro si allontana

Se inizialmente il rientro di Milik era previsto per l’inizio dell’anno nuovo, gli sviluppi più recenti lasciano intendere che il polacco potrebbe restare indisponibile ancora a lungo. L’operazione a cui si è sottoposto prima di Natale si è rivelata più complessa del previsto e, nonostante una visita al J Medical che sembrava portare buone notizie, di fatto non ci sono stati aggiornamenti concreti sulla sua condizione.

Milik resta un’incognita per la Juventus

La lunga assenza di Milik rappresenta un problema per la Juventus, che ha dovuto fare a meno di lui per tutta la stagione. Il tecnico Thiago Motta ha dovuto rivedere tutte le proprie scelte offensive, anche alla luce delle difficoltà di Dusan Vlahovic il cui rendimento continua ad essere altalenante.

Per ovviare a questa situazione, la società ha deciso di intervenire sul mercato assicurandosi l’arrivo di Randal Kolo Muani. Tuttavia, il futuro di Milik rimane incerto, ma l’ipotesi che possa tornare a disposizione soltanto nelle ultime fasi del campionato è sempre più concreta.

Milik: cure in Polonia, futuro incerto

Milik, chi l’ha visto? A rendere la situazione ancora più complicata è la scelta del giocatore di lasciare Torino per proseguire il percorso di riabilitazione in Polonia. Il recupero procede a rilento e nessuno all’interno della Juventus si sbilancia sui tempi di rientro.

La recente operazione ha inevitabilmente allungato il percorso di guarigione, rendendo difficile qualsiasi previsione sul suo ritorno in campo. Per Milik, purtroppo, gli infortuni sono stati una costante nel corso della carriera (soprattutto nel periodo a Napoli) e, anche questa volta, dovrà lottare per tornare al massimo della forma entro la fine della stagione.