Juventus, Milik: l'ultimo messaggio del bomber perennemente infortunato scatena i tifosi

Il polacco è fermo dalla scorsa stagione dopo due interventi al ginocchio e continue ricadute ma sui social si dice pronto a rientrare più forte

Dove l’avevamo lasciato? Alle speranze continuamente rimandate e alle date di rientro puntualmente sballate: Arek Milik in carriera è stato bersagliato dagli infortuni: nell’ottobre del 2016 si ruppe il crociato sinistro quando era al Napoli e nel settembre successivo si ruppe anche quello destro ma mai era stato fermo per una stagione intera com’è capitato quest’anno alla Juventus.

Guai in serie per Milik

Tutto era cominciato nel giugno 2024 quando fu costretto a saltare gli Europei per sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio per togliere frammenti di menisco. Si respirava ottimismo in casa Juve, neanche si pensò a comprare un altro attaccante con la convinzione che per settembre il giocatore sarebbe tornato in campo.

Nulla di più sbagliato. I continui dolori accusati dall’attaccante polacco lo hanno portato di nuovo sotto i ferri a ottobre per una “sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro” con conseguente allungamento ulteriore dei tempi di recupero. Giuntoli continuava ad essere ottimista (“rientra a gennaio”) ma la data del recupero continuava ad essere un mistero.

A marzo è tornato a Torino, dopo gli allenamenti in patria, per nuovi controlli al J Medical. Tutto sembrava andare per il verso giusto e, invece, è arrivato un nuovo stop per problemi muscolari. Nessuna presenza per lui quest’anno, né con Thiago Motta né nella nuova gestione Tudor. Ma adesso, come confermato dal giocatore via social, è tempo di tornare in campo per dare una mano ai suoi compagni.

Il messaggio di Milik su Instagram

Scrive l’attaccante sul suo profilo Instagram a corredo di una foto che lo vede lavorare in palestra: “È stata una strada dura, ma sto diventando più forte ogni giorno, grazie per il vostro sostegno”.

Lo scetticismo dei tifosi della Juventus

Fioccano le reazioni sui social e la maggioranza dei commenti è improntata a scetticismo e ironia: “Oh è Pasqua e risorgi“, oppure: “Ti ho voluto e ti voglio ancora bene Arek perché hai onorato la nostra maglia ogni volta che sei sceso in campo. Tuttavia dopo quello che è successo in questa stagione credo che la rescissione del contratto sia l’unica soluzione percorribile” e poi: “Bomber io ti voglio bene, davvero, credimi…ma tra poco si va tutti al mare!!!! Recupera con calma!!!!”

C’è chi scrive: “Non è stata colpa tua, buona fortuna Arek” e poi: “Secondo voi lui non vuole giocare e si inventa tutto?” ma anche: “Rescindi e sparisci“, oppure: “Forza Arek che per il 2036 ci servi”, oppure: “Sei un maestro Brò!!pagato per andare in palestra, sei il mio idolo”

Il web è scatenato: “Oh io ti ho in rosa al Fantacalcio da inizio anno, magari 1 minuto lo fai quest’anno?” e poi: “Poi magari ci spieghi il motivo della tua assenza se si può dire” e anche: “Non farti male sulla cyclette” e infine: “Ma quale sostegno, te ne devi andare”.