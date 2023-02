Juventus, Milik potrebbe tornare a metà marzo

Nuovi controlli al JMedical per l'attaccante polacco, fermo dallo scorso 29 gennaio per un infortunio alla coscia sinistra

27-02-2023 16:26

Ancora un paio di settimane e poi Arkadiusz Milik potrebbe tornare in campo. Oggi l’attaccante polacco della Juventus è stato sottoposto a nuovi controlli al JMedical. Il suo infortunio alla coscia sinistra risale al 29 gennaio, durante la partita persa contro il Monza. Gli accertamenti radiologici avevano evidenziato “una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso”. Milik spera di potersi allenare a breve con i compagni di squadra mentre sta proseguendo il recupero in palestra. Per Allegri sarebbe un’importante alternativa a Vlahovic e Kean per questo intenso finale di stagione.