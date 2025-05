Juventus, Calvo spiazza Elkann e annuncia l’addio: perso uno dei pilastri per la rifondazione estiva

Il responsabile marketing ha comunicato che lascierà i bianconeri al termine della stagione, lo cerca l’Aston Villa: il numero uno di Exor lo voleva accanto a Chiellini

Il piano di John Elkann per la rifondazione estiva della Juventus dovrà fare a meno di Francesco Calvo: il responsabile del marketing ha annunciato che a fine stagione lascerà il club, su di lui c’è l’interesse dell’Aston Villa. Elkann aveva intenzione di dargli un ruolo più centrale accanto a Giorgio Chiellini.

Juventus, Calvo annuncia le dimissioni

Francesco Calvo se ne va, di nuovo, dalla Juventus. Secondo quanto anticipato da Telelombardia, il responsabile del marketing, eletto recentemente consigliere federale, ha infatti annunciato che a fine stagione presenterà le sue dimissioni: si tratta di una novità importante in casa bianconera, considerato che John Elkann stava pensando a un ruolo centrale per Calvo nel processo di rifondazione che la Juventus avvierà dopo il Mondiale per club.

Juventus, il piano di Elkann per Calvo

La situazione è nota: Elkann è rimasto deluso dal progetto incentrato su Cristiano Giuntoli e pensa a un ridimensionamento dell’attuale Football Director, se non addirittura ad una separazione. Il suo piano prevede un nuovo ruolo per Giorgio Chiellini, attuale Head of Football Institutional Relations, ovvero responsabile dei contatti con le istituzioni sportive internazionali (Uefa, Fifa ed Eca, l’associazione dei club europei): l’idea è quella di affidare a Chiellini un incarico di collegamento tra l’area sportiva e quella prettamente manageriale.

In questo progetto, Calvo avrebbe affiancato o comunque supportato Chiellini, contribuendo con la sua grande esperienza. Le sue dimissioni, dunque, costringono ora Elkann a rivedere i piani per la Juventus del futuro.

Juventus, Calvo potrebbe finire all’Aston Villa

Non si tratta del primo addio alla Juventus da parte di Calvo: il dirigente aveva fatto parte del club tra il 2011 e il 2014, per poi rientrare nella primavera 2022 col ruolo di Chief of Staff, per poi passare nel 2023 a quello di Chief Football Officer e infine diventare responsabile del marketing della Juventus. Calvo non ha motivato il suo addio, ma su di lui ci sarebbe il forte interesse dell’Aston Villa.