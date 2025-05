Juventus, Elkann pensa a Platini presidente? La voce che agita il web

I tifosi bianconeri non credono possa arrivare Michel Platini come nuovo presidente. Gli appelli ad Elkann e le provocazioni degli interisti

Potrebbe essere ancor più integrale la rivoluzione che si appresta a fare la Juventus per la prossima stagione. Ora è tutto fermo in attesa di capire se arriverà o meno la qualificazione alla Champions ma molte poltrone ballano: da quella di Tudor, che si sta giocando tutte le sue carte per restare sulla panchina bianconera, a quella del ds Giuntoli per finire con quella del presidente Ferrero. Sta iniziando infatti a circolare la voce di una possibile presidenza di Platini alla Juventus.

Oppini rivela: idea Platini come presidente della Juventus

A riportare questa notizia è stato il noto giornalista sportivo in fede bianconera, Francesco Maria Oppini , volto noto di 7Gold, che ha scritto sui social: “La Juventus attraverso John Elkann starebbe tentando di convincere e portare Michel Platini alla presidenza della squadra torinese. Lo ripeto e riscrivo per chi avesse problemi di comprensione o lettura (vedi titoli fuorvianti passati): Elkann “sta tentando”, non “ha ingaggiato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non mancano le provocazioni dei tifosi interisti

Alla lettura del post di Oppini, non sono mancate le provocazioni dei tifosi interisti alla notizia di Platini come possibile presidente della Juventus: “Platini in galera ci è già stato vero?” E ancora: “Mancava ancora qualche reato in società, ci sta.”

C’è poi chi scrive: “Un altro pregiudicato…alla Corte degli Agnelli…mentre gente come Del Piero a fare i commentatori per le TV straniere. Ma il problema è l’Inter…Marotta…gli Esposti e i decerebrati come te e quelli che pagano 29 euro.”

Non si placano le provocazioni dei tifosi dell’Inter: “Un altro personaggio pulito insomma.” E infine: “si sa niente del ritorno di don Beppe Marotta annunciato due anni fa come cosa certa da Brambati? Mamma mia in che stato larvale vi abbiamo ridotto…”

I tifosi juventini spingono per l’addio di Elkann alla Juventus

La stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri non vede di buon occhio la figura di Elkann alla Juventus: “Elkann deve togliersi di mezzo, e ridare la Juventus in mano a un vero Agnelli originale e tifoso della Juve!” E ancora: “Elkann doveva togliersi dalle balle dal 2006…ha ridotto la Juve e la Ferrari una m…a”

C’è poi chi non crede alla notizia di Platini presidente: “Sono stato a Cassis nei giorni scorsi, dove abita Platini in una una specie di castello, un paradiso: lasciare tutto questo per venire a farsi insultare dal Ziliani o Palmeri di turno sarebbe un pazzo.” E ancora: “Ma che ELKANN possa ingaggiare un uomo forte non lo credo POSSIBILE.”

C’è poi chi invece spera: “Platini presidente, Alex Del Piero vicepresidente e Antonio Conte allenatore…” E ancora: “Ho la sua pic da sempre sarebbe un sogno. Però vorrei presenza mediatica (non di Elkann) adesso della società. Scuotere l’ambiente, lamentarsi, farsi sentire vicina ai tifosi su tutti i media! Nel 2025 è più presente il Vaticano con i suoi account ufficiali che la Juventus”.

C’è poi chi scrive: “Abbiamo bisogno gente che ci difende contro le istituzioni del palazzo FIGC“. E ancora: “Il problema è proprio Elkaan, che lasci la Juve a suo cugino o che venda, perché il male di tutto e solo lui”.

E infine: “La verità è che non contiamo più niente come società, ci prendono a schiaffi in faccia ogni domenica. Dove puoi andare con Ferrero e Scanavino, gli arbitri, il Var, la lega la fgci ci tritano ogni partita. Deve tornare Agnelli basta con questi figuranti e con Elkann”.

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus