Juventus, Douglas Luiz rimpiange l’Aston Villa: costretto al mea culpa su Instagram dopo le critiche sui social

Il brasiliano si lascia andare alla nostalgia verso il suo vecchio club in una live su Twitch, poi il post riparatorio dopo le proteste dei tifosi bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Douglas Luiz più internet uguale polemica: il centrocampista torna a far infuriare i tifosi della Juventus per la nostalgia espressa durante una live su Twitch nei confronti dell’Aston Villa, suo ex club. Le critiche dei fan bianconeri sui social hanno costretto il brasiliano a una story riparatoria su Instagram.

Juventus, Douglas Luiz fa discutere

Sul campo Douglas Luiz non ha lasciato traccia nella stagione della Juventus – almeno per ora – ma quando si muove sul web il centrocampista brasiliano riesce sempre a far rumore e lasciare tutt’altro che indifferenti i tifosi bianconeri. Peccato, però, che ancora una volta quelle rivolte a Douglas Luiz siano critiche, anche pesanti, e non complimenti. Il caso, stavolta, riguarda le parole a proposito dell’Aston Villa, suo ex club, che il centrocampista brasiliano ha pronunciato durante una live su Twitch dopo il pari dei bianconeri in casa della Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, la nostalgia di Douglas Luiz verso l’Aston Villa

Douglas Luiz, infatti, si è lasciato andare alla nostalgia nei confronti del club di Birmingham, da cui Cristiano Giuntoli lo ha acquistato la scorsa estate per oltre 50 milioni di euro. “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi – ha detto Douglas Luiz parlando della sua ex squadra – . Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”.

Juventus, le proteste dei tifosi contro Douglas Luiz

Apriti cielo: le dichiarazioni del brasiliano non sono ovviamente piaciute ai tifosi della Juventus, che hanno manifestato tutto il loro disappunto sui social network. “Perfetto Douglas, se ti manca così tanto il Villa perché non ci torni?”, attacca Efc su X. “Questo è un altro juventino doc…”, commenta con sarcasmo Alex. “Basta! Buttatelo fuori dalla Juve!”, la protesta di Nbl. “Rimandatelo subito indietro all’Aston Villa! È il peggiore della squadra e ci è costato una barca di soldi!”, scrive Sybarito.

“Fai le valigie e torna a Birmingham!”, attacca Akshin. “Neanche noi della Juventus ti vogliamo più!”, scrive Franco. “Bidone come pochi della nostra storia: caro Douglas sei liberissimo di tornartene in Premier”, la chiosa di Horizons.

Juventus, il post riparatore di Douglas Luiz

Dopo la pioggia di critiche, Douglas Luiz si è visto costretto a una story riparatoria su Instagram. Il centrocampista ha pubblicato una foto scattata durante la gara di sabato con la Lazio – il brasiliano è entrato nei minuti finali – accompagnato da un chiarimento: “Quando ho parlato dell’Aston Villa mi riferivo solo all’affetto per un luogo dove sono cresciuto come uomo e come calciatore – ha scritto il centrocampista – . Non bisogna confondere la nostalgia con il desiderio di tornare: amo la Juventus e sono totalmente concentrato sui nostri obiettivi”. La sensazione, però, è che la story non basterà per raddrizzare la sua relazione con il mondo Juve.