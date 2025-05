Lazio-Juventus, una vera corrida tra vaffa, lacrime, sfoghi e proteste

Nel concitato finale all'Olimpico si è visto di tutto: dagli sfoghi di Rovella e Perin ai cambi a sorpresa di Tudor, ecco cosa è successo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quando la posta è in palio è alta, inevitabilmente le tensioni raggiungono vette inesplorate. Ed è proprio ciò che è successo nel folle finale di Lazio-Juventus, scontro diretto Champions terminato in pareggio dopo il gol dell’1-1 segnato da Vecino all’ultimo respiro. Tra vaffa, cambi a sorpresa e sfoghi l’epilogo della sfida dell’Olimpico è destinato a far discutere ancora a lungo.

Lazio-Juventus, cosa è successo nel finale

Basta leggere il tabellino per rendersi conto che il finale di Lazio-Juve è di quelli vietati ai deboli di cuore. Con i bianconeri rimasti in dieci dal 60′ per una colossale ingenuità di Kalulu, Tudor ha provato a serrare i ranghi sconfessando in zona Cesarini due cambi effettuati nella ripresa. All’88’ il rigore assegnato alla Lazio per l’intervento di Di Gregorio su Castellanos e poi cancellato dal Var per fuorigioco dell’attaccante argentino ex Girona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da quel momento al 96′, cioè quando Vecino ha beffato la Signora a pochi istanti dal triplice fischio, i giocatori ammoniti sono stati addirittura quattro: Guendouzi, Vecino e Zaccagni (che era diffidato e salterà la prossima contro l’Inter) tra le file delle aquile e McKennie tra i bianconeri.

Il vaffa di Rovella e lo sfogo di Perin

Poco dopo l’espulsione di Kalulu, Baroni ha effettuato un doppio cambio: fuori Marusic e l’ex Rovella e dentro Lazzari e Vecino. L’ingresso in campo dell’uruguaiano si rivelerà decisiva, ma, al momento della sostituzione, il regista entrato a far parte del giro della Nazionale non l’ha presa affatto bene.

Nicolò, uno dei tanti talenti a cui la Juventus non ha concesso spazio e fiducia privandosene con troppa leggerezza e superficialità, si è lasciato scappare un ‘vaffa’ con la mano gettando poi il fratino a terra. La tensione si tagliava a fette anche tra i bianconeri. Il portiere di riserva Perin ha confessato di non essere così nevoso “neppure quando gioco”.

I cambi di Tudor, le reazioni e le scuse

Il primo cambio di Tudor si è registrato a inizio ripresa: dentro Conceicao per il deludente Nico Gonzalez. Al 76′ è stato il turno di Adzic per Kolo Muani. Dieci minuti dopo la doppia sostituzione a sorpresa del tecnico croato: fuori proprio il figlio dell’allenatore del Milan e il 18enne montenegrino per i colossi Gatti e Vlahovic.

Una mossa che sa di bocciatura e, infatti, i due hanno storto il naso: il portoghese è stato calmato da Locatelli, Adzic – ancora nemmeno sudato – era incredulo. Nel post partita il tecnico, che la scorsa stagione aveva assunto il timone della Lazio dopo essere subentrato a Sarri, ha rivolto le sue scuse ai calciatori, spiegando che aveva necessità di aumentare i centimetri della squadra per respingere l’assalto biancoceleste.