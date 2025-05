Pagelle di Lazio-Juventus 1-1: Vecino la riacciuffa nel finale. Kolo Muani non basta, follia di Kalulu

I top e flop del match dell'Olimpico valevole per la 36a giornata di Serie A. Beffa nel finale per i bianconeri

Finisce 1-1 lo spareggio Champions tra Lazio e Juventus. Alla fine sorridono più i biancocelesti che trovano il pari nel finale con Vecino. Grandi rimpianti, invece, per i bianconeri che si erano portati in vantaggio con Kolo Muani che hanno gettato al vento la vittoria con il rosso di Kalulu e gli errori difensivi nel finale. C’è anche un rigore revocato alle Aquile per fuorigioco. Accade di tutto ma ogni verdetto è rinviato.

Le scelte di Baroni e Tudor

Come uno spareggio per andare in Champions: chi perde è fuori. Questa è la premessa di Lazio-Juventus alla terzultima giornata di campionato. I biancocelesti tengono in panchina Dia, conservandolo come potenziale cambio. Al posto del senegalese tocca a Dele-Bashiru. Per il resto solito 4-2-3-1 di Baroni.

Igor Tudor, invece, non è che abbia chissà quante possibilità di scelta. Nel suo 3-5-2 destano curiosità soprattutto le fasce all’occorrenza occupate da Alberto Costa e Weah. In attacco c’è Nico Gonzalez come partner di Kolo Muani. Vlahovic ha recuperato ma è un’arma da utilizzare eventualmente in corso d’opera.

Stili diversi che si annullano

Stili di gioco completamente differenti. La Lazio tenta la verticalizzazione immediata. La Juve, al contrario delle precedenti uscite, tiene di più il pallone e cerca di manovrare. I biancocelesti partono meglio, i bianconeri gradualmente prendono confidenza con la partita anche se di occasioni vere e proprie non è che ce ne siano molte. A centrocampo è bello il duello tutto di esuberanza fisica tra Guendouzi e Thuram.

Kolo Muani a bersaglio, follia di Kalulu

Nella ripresa Tudor chiama fuori uno spento Nico Gonzalez per inserire Conceicao. L’atteggiamento della Vecchia Signora cambia e McKennie pesca subito Kolo Muani per l’1-0. Proprio quando sembra che le cose si stiano mettendo bene, Kalulu dal nulla colpisce Castellanos a palla lontana e rimedia un cartellino rosso. Ne approfitta Baroni per mandare dentro tutti i suoi uomini più offensivi.

A prendere in mano la Lazio è Pedro. Mentre la Juve si arrocca in difesa lasciando solo il baby Adzic in avanti. Tudor sorprende tutti cambiando i giocatori appena subentrati: tra questi anche il montenegrino citato. Non la prende benissimo Conceicao, rincuorato da Locatelli. Viene concesso rigore per le Aquile per fallo di Di Gregorio su Castellanos: a salvare i bianconeri è il Var ma pochi minuti dopo sbuca Vecino per il clamoroso 1-1 finale.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 7 Presente quando viene chiamato in causa. Rischia il rigore nel finale: il Var lo grazia. Poi fa un capolavoro che però non basta per portare a casa la vittoria.

Presente quando viene chiamato in causa. Rischia il rigore nel finale: il Var lo grazia. Poi fa un capolavoro che però non basta per portare a casa la vittoria. Kalulu 4 Tra i migliori in campo fino all’ingenua espulsione che rovina tutto.

Tra i migliori in campo fino all’ingenua espulsione che rovina tutto. Veiga 6,5 In pieno controllo su Castellanos. Ben piantato anche nel finale convulso.

In pieno controllo su Castellanos. Ben piantato anche nel finale convulso. Savona 5 Ha un passo diverso rispetto a Isaksen e infatti lo soffre. Fa una follia nel finale che rischia di compromettere il risultato.

Ha un passo diverso rispetto a Isaksen e infatti lo soffre. Fa una follia nel finale che rischia di compromettere il risultato. Alberto Costa 6,5 Spinta continua. Porta tanta energia alla Juve, anche se non è sempre precisissimo. (Dal 79′ Douglas Luiz ng ).

Spinta continua. Porta tanta energia alla Juve, anche se non è sempre precisissimo. (Dal 79′ ). McKennie 7 Uomo ovunque. Pregevole l’assist per Kolo Muani.

Uomo ovunque. Pregevole l’assist per Kolo Muani. Locatelli 6,5 Solita partita da Locatelli. Bene in difesa quando la squadra resta in 10.

Solita partita da Locatelli. Bene in difesa quando la squadra resta in 10. Thuram 6 Qualche fallo di troppo ma anche il consueto lavoro prezioso.

Qualche fallo di troppo ma anche il consueto lavoro prezioso. Weah 6 Aiuta con i raddoppi in difesa ed è propositivo davanti.

Aiuta con i raddoppi in difesa ed è propositivo davanti. Kolo Muani 7 L’assist di McKennie è troppo bello per essere sprecato. (Dal 76′ Adzic ng , dall’86’ Vlahovic ng).

L’assist di McKennie è troppo bello per essere sprecato. (Dal 76′ , dall’86’ Vlahovic ng). Nico Gonzalez 5 La posizione in campo oggi non lo favorisce. Sembra un pesce fuor d’acqua, leggero nei contrasti e poco determinato. (Dal 46′ Conceicao 6,5 Entra per spaccare la partita, invece deve lavorare tanto anche in fase difensiva data l’inferiorità numerica; dall’85’ Gatti ng).

