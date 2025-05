Secondo tempo decisamente più intenso all'Olimpico con la Juventus che passa in vantaggio al 51' grazie al colpo di testa di Kolo Muani su assist di McKennie e sembra in controllo della gara. La partita prende però un altro binario al 60' dopo il rosso a Kalulu per una manata a palla lontana su Castellanos. I biancocelesti prendono campo e coraggio ma non riescono a rendersi quasi mai pericolosi fino agli ultimi minuti in cui succede di tutto: il VAR toglie un rigore alla squadra di Baroni, Di Gregorio si salva con l'aiuto del palo su una conclusione ravvicinata di Dia poi compie un altro miracolo su Castellanos ma non può nulla sul tap-in decisivo di Vecino, arrivato a pochissimo dal fischio finale.

Lazio e Juventus toccano quota 64 in classifica, rischiando però ora il sorpasso da parte della Roma in caso di vittoria a Bergamo. In chiave Champions si aprono scenari impensabili fino qualche giornata fa con anche il Milan coinvolto. I rossoneri sono infatti a soli quattro punti dalle due che hanno pareggiato oggi all'Olimpico. Sorride anche il Bologna che rimane vivo con 62 lunghezze.

Nel prossimo turno la Lazio affronterà l'Inter a San Siro mentre la Juventus ospiterà l'Udinese allo Stadium.

Le Pagelle