Sinner sfida Lazio-Juve, oltre a Navone: 115mila tifosi tra Serie A e Internazionali. Ma Alcaraz lo tradisce

Alle 18 il confronto diretto per la Champions, alle 19 il debutto del numero 1 contro l'argentino: che ressa tra Olimpico e Foro Italico. E Carlitos sceglie il calcio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non c’è solo Mariano Navone sulla strada di Jannik Sinner, nel primo impegno ufficiale dopo i tre mesi di stop concordati con la WADA per l’ormai arcinota vicenda Clostebol. Il numero 1 del tennis sfiderà, in contemporanea, pure un big match di Serie A. Un confronto diretto per la Champions League, Lazio-Juventus, in programma a pochi passi dal Centrale del Foro Italico. Che partita vedranno tifosi e appassionati, quella di calcio con in campo la Vecchia Signora o quella di tennis col fenomeno altoatesino? Il sogno del diabolico presidente FITP Angelo Binaghi di far concorrenza al “pallone”, che pareva un’utopia, sta pian piano diventando una realtà.

Alle 18 Lazio-Juve, alle 19 Sinner-Navone

Ma quando si giocano Lazio-Juve e Sinner-Navone? La sfida della terzultima di campionato, di fatto uno spareggio per il quarto posto, l’ultimo che dà diritto a disputare la prossima edizione della Champions League, è in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Un’ora dopo, alle 19, è fissato il debutto di Sinner agli Internazionali, nel primo match sul Centrale della sessione serale. Insomma, il secondo tempo della partitissima e il primo set del match di Sinner si giocheranno in simultanea e a poche centinaia di metri di distanza. Olimpico e Foro Italico sono praticamente a due passi, attaccati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre 100mila presenze tra Olimpico e Foro Italico

La presenza di Sinner, che come una “rockstar” ha già attirato folle di curiosi e appassionati nei giorni scorsi riempiendo stadi e stadietti per dei semplici allenamenti, naturalmente promette di congestionare ancor più la già caotica situazione nel “Site”, come è chiamato il villaggio del tennis che ospita gli incontri. E se si considerano i 65mila spettatori attesi per Lazio-Juventus (dovrebbe esserci pure Tyra Grant, con tanto di sciarpa bianconera), saranno oltre 100mila le presenze nell’area in serata. Sport Salute e Questura, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno allestito un piano speciale per gestire i flussi e disciplinare gli ingressi, ma qualche disagio è inevitabilmente da mettere in conto.

Sinner o la Serie A? Nessun dubbio per Alcaraz

Se gli spettatori televisivi potranno far zapping tra un canale e l’altro, o tra un’emittente e l’altra, chi è sul posto dovrà necessariamente prendere una decisione: andare a vedere Sinner oppure Lazio-Juventus? Carlos Alcaraz, a sorpresa, ha già comunicato la sua: sarà all’Olimpico, ospite dell’amico Patric, per vedersi il match tra i biancocelesti e i bianconeri. “Ho un amico che vive qui e gioca nella Lazio. Guarderemo la partita, visto che possiamo vedere una gara di Serie A, e ci divertiremo”, ha fatto sapere Carlitos che poi però ha aggiunto: “Ovviamente terrò d’occhio anche Sinner e il suo ritorno”. Magari affacciandosi dall’Olimpico.