Internazionali, il nuovo Sinner sorprende Furlan: il motivo del cardiofrequenzimetro sul torace di Jannik

Si avvicina il momento del ritorno in campo di Sinner, che in occasione dell'allenamento con Cerundolo ha lavorato soprattutto sull'intensità, motivo per cui ha indossato un cardiofrequenzimetro

L’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner sta per terminare, con l’azzurro che sabato 10 maggio farà il suo esordio agli Internazionali d’Italia contro Mariano Navone. Sfida alla quale il n°1 al mondo si sta preparando con sessioni di allenamento insieme ad altri top player per ritrovare quel ritmo partita che nel corso dei tre mesi di sospensione dev’essere ovviamente venuto un po’ meno, contrariamente alla struttura fisica, che come evidenziato da Renzo Furlan a Sky Sport è certamente cresciuta grazie al grande lavoro svolto in questo periodo di pausaforzata.

In occasione della sessione di allenamento di venerdì con Francisco Cerundolo è apparso anche un particolare strumento sul corpo di Jannik, un cardiofrequenzimetro utile a misurare la frequenza cardiaca.

Altra giornata di allenamento per Sinner in vista dell’esordio contro Navone

Dopo quelle dei giorni scorsi con Jiri Lehecka, Taylor Fritz e Casper Ruud, per la sessione d’allenamento di venerdì 9 maggio Jannik Sinner ha scelto come sparring partner Francisco Cerundolo, un giocatore capace di esprimersi al meglio sulla terra rossa, esattamente come il norvegese.

Nel corso delle varie sessioni Sinner ha mostrato dei continui miglioramenti, soprattutto dal punto di vista dell’intensità mantenuta per tutto l’arco dell’allenamento, vero punto di domanda dopo tre mesi lontano dalle competizioni. Un aspetto sul quale anche oggi è sembrato in ripresa, dopo che soprattutto contro Lehecka e Fritz erano arrivati dei segnali non troppo rassicuranti.

A cosa serve il cardiofrequenzimetro usato da Sinner

Un aspetto che ci fa capire come Sinner stia lavorando proprio sull’intensità in questi giorni senza lasciare nulla al caso in vista del match contro Mariano Navone è la presenza sul torace di Jannik di un cardiofrequenzimetro in occasione dell’allenamento con Cerundolo. Lo strumento è un dispositivo che rivela la frequenza cardiaca del giocatore, permettendo di capire se si sta giocando con un’intensità adeguata appunto. Uno strumento che Jannik potrebbe anche utilizzare in partita, visto che dopo tanti anni l’ATP ha aperto all’utilizzo del cardiofrequenzimetro anche durante i match.

Furlan sorpreso da Sinner: “Ha fatto un lavoro enorme”

Dopo aver ricoperto negli ultimi anni il ruolo di allenatore al fianco di Jasmine Paolini, Renzo Furlan si è dato a una nuova avventura con Sky Sport, per cui ricopre ora il ruolo di talent a partire proprio dagli Internazionali d’Italia, dove ha seguito da vicino anche gli allenamenti di Sinner, individuando in Jannik alcuni aspetti differenti in confronto al passato, soprattutto a livello fisico, dettaglio sul quale è evidente che il team del n°1 al mondo abbia lavorato parecchio: “Io ho notato una cosa che si percepisce anche a livello visivo: Sinner ha in questi tre mesi ha fatto un lavoro fisico enorme, è più strutturato. Basta guardarlo in questi giorni di allenamento per rendersene conto”.

Furlan ha anche parlato delle aspettative per Roma di Sinner, col quale visti i tre mesi di pausa si pota dietro delle inevitabili incognite: “Che Jannik troveremo a Roma non lo so, lui gioca il miglior tennis sulle superfici rapide ma anche sulla terra rossa può fare bene. A Roma farà certamente bella figura con l’obiettivo poi di andare a Parigi per vincere il Roland Garros. Jannik a livello fisico sarà preparatissimo mentre a livello ambientale ci metterà qualche partita a tornare al top, a riprendere confidenza. Ma non c’è dubbio che ci riuscirà molto presto”.