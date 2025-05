Sinner, Roddick negativo sul rientro a Roma: “Troppe incognite”. E per il Roland Garros Andy punta su Alcaraz

Per Roddick le tante incognite che si porterà dietro Sinner complicheranno i suoi Internazionali d'Italia, mentre per il Roland Garros Andy a un chiaro favorito

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Served da lui condotto, Andy Roddick si è concentrato molto sul ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, analizzando tutte le incognite che il n°1 si porta a Roma e che inevitabilmente gli complicheranno il percorso nel torneo. Il vincitore dello US Open 2023 ha poi parlato anche del prossimo Roland Garros, individuando in Carlos Alcaraz il favorito numero uno.

Roddick: “Tante incognite su Sinner”

Dopo tre mesi di assenza, il circuito maschile e gli appassionati sono pronti a riabbracciare il migliore giocatore al mondo. Il ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia è senza dubbio l’evento tennistico più atteso di questa prima parte di 2025, anche per capire come si comporterà il n°1 al mondo, che inevitabilmente dovrà togliersi un po’ di ruggine di dosso.

Proprio la grande attenzione catalizzata da Sinner a Roma è una delle incognite che accompagnano il suo ritorno in campo secondo Andy Roddick, che in occasione dell’ultima puntata del suo podcast Served ha analizzato un po’ quello che ci si può aspettare, puntando il dito sulle difficoltà a cui potrebbe andare incontro Jannik: “Se sei il giocatore che andrà ad affrontare Sinner al primo turno vorrai qualunque cosa che possa cambiare le dinamiche classiche. Ci saranno delle incognite, Jannik potrebbe essere un po’ nervoso, il ritorno potrebbe essere un po’ strano e poi ci sono le aspettative, abbiamo parlato del suo ritorno a Roma come una delle cose più importanti di sempre”.

Roddick: “Non sarà facile per Sinner a Roma”

Ad aumentare la grande attesa per il ritorno di Sinner c’è anche la speranza dei tifosi italiani di poter vedere un azzurro trionfare in singolare a Roma a distanza di oltre 40 anni, soprattutto dopo quanto visto fare a Jannik a fine 2024 a Torino in occasione delle ATP Finals. Proprio il calore del pubblico viene individuata da Roddick come un’ulteriore pressione per il n°1 del mondo, aumentando ancora le incognite sul suo ritorno in campo e complicando la vita a Sinner:

“C’è anche da considerare che l’anno scorso non ha giocato a Roma e non si è ancora presentato al torneo italiano più importante da n°1 e plurivincitore slam e abbiamo già visto a Torino quanto i tifosi italiani vadano pazzi per lui. E quella sarà un ulteriore pressione. Non sarà facile per lui. Una cosa è però sicura, qualunque sia l’esito dei primi due match il risultato verrà ingigantito. C’è chi dice che la terra rossa sia la sua peggior superficie, ma l’anno scorso era andato vicino a vincere il Roland Garros”.

Roddick: “Alcaraz sarà il favorito al Roland Garros”

Sinner non è però certo l’unico giocatore a portarsi dietro delle incognite. Oltre a Jannik rimangono dubbi anche sulle condizioni di Carlos Alcaraz, che ha rinunciato al Masters 1000 di Madrid per un infortunio, il quale è però considerato da Roddick il favorito a trionfare al Roland Garros: “Vedremo anche come starà Alcaraz, che a mio parere se sarà in salute sarà ancora il favorito per il French Open, credo che il prossimo mese tennistico dipenderà da lui, è troppo bravo sulla terra e continua a migliorare”.

Un altro giocatore che si porta dietro tanti punti domanda è Novak Djokovic, il quale ha deciso di rinunciare a Roma, ma che come ricorda Roddick non va dato troppo presto per scomparso. Una cosa è però certa secondo l’ex n°1 statunitense, ovvero che le incognite su quelli che sono i tre giocatori con più probabilità di vincere uno slam potrebbero spalancare le porte ad altri, tra cui anche il nostro Lorenzo Musetti: “Poi c’è anche Djokovic che salta Roma e questi sono i tre nomi con più punti di domanda, lasciando delle chance ad altri come Rune, Musetti e Ruud per il Roland Garros”.