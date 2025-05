Internazionali di Roma tabellone, Sinner evita Alcaraz e aspetta Cinà: Musetti e Paolini sorridono, meno Berrettini

Tutto pronto per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, con i tabelloni principali dei tornei maschile e femminile di singolare sorteggiati oggi lunedì 5 maggio a Roma

Sorteggiati i tabelloni principali dei tornei singolari femminile e maschile degli Internazionali d’Italia 2025. Sorteggio tutto sommato positivo per Jannik Sinner, che evita il lato Carlos Alcaraz e si regala un ipotetico percorso abbastanza in discesa sino ai quarti, con un possibile (e a questo punto attesissimo) derby con Federico Cinà al secondo turno. Ecco tutti i primi turni e i possibili percorsi dei protagonisti azzurri a Roma.

Il sorteggio di Sinner: possibile esordio con Cinà

Parte della grande attesa per i sorteggi degli Internazionali d’Italia era certamente dovuta alla curiosità su chi sarebbe stato il primo avversario di Jannik Sinner, che a Roma farà il suo ritorno in campo dopo la sospensione di tre mesi. Essendo la testa di serie n°1 l’altoatesino debutterà direttamente al secondo turno, dove potrebbe aspettarlo un derby estremamente affascinante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik esordirà infatti contro il vincente della sfida tra Mariano Navone e Federico Cinà, che dopo aver vinto all’esordio a Miami e Madrid proverà a fare lo stesso a Roma per regalare ai tifosi azzurri un match tra il presente e il possibile futuro del tennis italiano. Guardando un po’ più avanti il primo possibile ostacolo per Sinner sarebbe Francisco Cerundolo, che già lo sconfisse a Roma nel 2023, agli ottavi. Per il resto il sorteggio può essere considerato favorevole per il n°1 ATP, che ha anche evitato di finire nel lato di Carlos Alcaraz, che potrà affrontare solamente in finale.

Il possibile percorso di Sinner:

1° turno: Bye

2° turno: Cinà/Navone

3* turno: Davidovich Fokina/Bergs

Ottavi di finale: Cerundolo/Tiafoe

Quarti di finale: Ruud/Berrettini

Semifinale: Frtiz/De Minaur/Rublev/Paul

Finale: Zverev/Draper/Alcaraz/Musetti

Gli altri azzurri

Detto di Cinà e soprattutto Sinner passiamo ora ai primi turni dei tanti altri italiani presenti agli Internazionali d’Italia. Oltre a Jannik saranno teste di serie e dunque esordiranno direttamente al secondo turno Lorenzo Musetti, che potrebbe debuttare contro l’ostico Hamed Medjedovic ma poi non avere grandi rivali sino agli ottavi contro Daniil Medvedev, e Matteo Berrettini, che potrebbe esordire (ammesso che gli addominali glielo permettano) contro Fabio Fognini in caso di vittoria del ligure su Jacob Fearnely ma poi dovrà superare la resistenza di Casper Ruud al terzo turno. Tra i primi turni particolarmente affascinanti spicca il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Luca Nardi.

I primi turni degli azzurri:

Jannik Sinner-Bye

Federico Cinà-Mariano Navone

Fabio Fognini-Jacob Fearnley

Mattia Bellucci-Pedro Martinez

Matteo Gigante-Arthur Rinderknech

Matteo Arnaldi-Roberto Bautista Agut

Luca Nardi-Flavio Cobolli

Luciano Darderi-Yunchaokete Bu

Francesco Passaro-Qualificato

Lorenzo Sonego-Qualificato

Lorenzo Musetti-Bye

Matteo Berrettini-Bye

Il sorteggio femminile

Prima del tabellone maschile è stato sorteggiato quello del femminile, dove le attenzioni dei tifosi italiani saranno principalmente rivolte nei confronti di Jasmine Paolini, che dopo l’ottimo 2024 arriva a Roma da grande protagonista. Essendo una delle teste di serie, Jas esordirà direttamente al secondo turno dove potrebbe anche esserci un derby azzurro in caso di vittoria di Giorgia Pedone contro Lulu Sun, avversarie alla portata della n°6 WTA, che fino agli ottavi, dove potrebbe incontrare una tra Carolina Muchova e Jelena Ostapenko, non dovrebbe avere troppe difficoltà a fare strada.

Tra i match di primo turno più affascinanti del WTA 1000 di Roma 2025 c’è certamente quello tra la wild card Sara Errani e Naomi Osaka, che ha vinto entrambi i precedenti. Bisognerà invece attendere ancora per scoprire quale sarà la prima avversaria da italiana di Tyra Grant, giovane promessa del tennis azzurro estratta con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

I primi turni delle azzurre: