Internazionali, Sinner: il bagno di folla è cominciato a Ciampino. E l’allenamento con Lehecka è già un evento

La grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner sta per finire: l’azzurro è arrivato oggi all’aeroporto di Ciampino e domani sarà sul centrale per il primo allenamento al Foro Italico

La grande attesa sta finalmente per finire. Jannik Sinner prepara il grande ritorno al tennis con la partecipazione agli Internazionali d’Italia. Non ci poteva essere occasione migliore per il numero 1 del mondo che a Roma ha già ricevuto il primo bagno di folla e sarà al centro dell’attenzione a cominciare dalla giornata di domani.

L’arrivo a Ciampino

Non sarà semplice per gli organizzatori degli Internazionali d’Italia riuscire a contenere l’entusiasmo intorno a Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo è atterrato oggi a Ciampino per prendere parte al primo torneo dopo la squalifica di tre mesi in seguito al caso clostebol. Nonostante la notizia non fosse stata annunciata, sono stati in tanti all’aeroporto della Capitale che hanno provato a rubare un selfie o un autografo al numero 1 del mondo. E le immagine dell’altoatesino al suo arrivo hanno già fatto il giro dei social scatenando l’entusiasmo dei suoi sostenitori.

L’allenamento con Lehecka è già un evento

Tre mesi lontano dai campi che i tifosi di Jannik Sinner hanno vissuto con grande apprensione, tre mesi che si concluderanno ufficialmente nella giornata di domani quando la squalifica diventa parte del passato e il numero 1 del mondo potrà allenarsi sui campi del Foro Italico. La prima apparizione sarà quella delle grandi occasioni con la FITP e il presidente Binaghi che hanno voluto rendere le due ore di allenamento previste con il ceco Jiri Lehecka un vero e proprio evento. Dalle 19 infatti i due saranno impegnati sul centrale del Foro Italico con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto (compresi quelli del ground) che potranno assistere ai primi colpi dell’azzurro sulla terra rossa della capitale. Un evento tale che anche Sky, detentrice dei diritti televisivi, ha deciso di trasmetterlo in maniera integrale nel tardo pomeriggio di domani.

Sonego, Draper e Rune: la marcia di avvicinamento

Dopo la fine della prima parte della sospensione (quella che prevedeva allenamenti lontano dai circoli legati a federazioni), Jannik Sinner ha cominciato a scaldare i motori in vista del suo ritorno in campo sulla terra rossa di Montecarlo. Una serie di allenamenti per togliersi di dosso la ruggine di un lungo stop cominciati con l’amico Jack Draper che sta facendo faville a Madrid, e proseguite con Lorenzo Sonego e ancora ieri con il danese Holger Rune. Difficile prevedere lo stato di forma dell’altoatesino che mai in carriera aveva avuto un periodo di assenza così lungo. La speranza è che possa riprendere subito la condizione fisica e mentale giusta, Roma ha voglia di Sinner.