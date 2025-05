Internazionali d’Italia, Sinner e la prima volta di un italiano numero 1 al mondo: Roma in fibrillazione, si fa la storia

L’edizione 2025 del Masters 1000 italiano segna un appuntamento storico per il tennis tricolore: per la prima volta sulle terra rossa della Capitale scende in campo un italiano numero 1 al mondo

L’occasione perfetta, gli Internazionali di Roma 2025 saranno un momento da ricordare e per tanti motivi. Mai come quest’anno infatti la voglia di tennis pervade tutta la Capitale ma forse vale per tutta l’Italia. Per la prima volta infatti nel torneo più importante del nostro paese c’è un italiano al numero 1 al mondo: Jannik Sinner.

Sinner a Roma per fare la storia

Un appuntamento che sa di storia: per la prima volta un italiano gioca gli Internazionali d’Italia da numero 1 del ranking mondiale. Un momento da celebrare per il tennis italiano e che sembra passare quasi sotto silenzio visto il momento particolare che ha vissuto Jannik Sinner. Roma coincide infatti anche con il ritorno in campo del tennista altoatesino dopo la vicenda doping che lo ha visto coinvolto con l’accordo di tre mesi di sospensione firmato con la Wada. E un’attesa che è aumentata per Roma ancora di più visto che lo scorso anno, Jannik fu costretto a rinunciare al torneo a causa di un problema all’anca.

L’attesa per Jannik

Da parte degli organizzatori degli Internazionali e dunque della Federazione, l’attesa per Jannik è diventata anche l’occasione per celebrare il numero 1 al mondo in questo evento tutto italiano. Oggi sarà il grande giorno dedicato all’altoatesino che dopo la fine della squalifica riceverà l’affetto dei suoi tantissimi tifosi. Ma questa grande passione può trasformarsi anche in pressione difficile da gestire e per questo motivo il presidente della FITP, Angelo Binaghi, nei mesi scorsi ha svelato di aver riservato al tennista un suite personale “irraggiungibile pr tutti tranne che per lui e la sua famiglia. Potrà mangiare, rilassasi, dormire. Sarà il suo Forte Apache al Foro Italico”.

Un regno lungo almeno un anno

Qualunque sarà il risultato di Jannik Sinner agli Internazionali di Italia, il tennista azzurro è sicuro di conservare il titolo di numero 1 al mondo fino alla fine del torneo e anche oltre visto che manterrai il primato del ranking ATP almeno per un anno quindi fino al termine del Roland Garros, proprio laddove lo aveva conquistato lo scorso anno. Merito dei successi conquistati nel corso di un 2024 da sogno e di un inizio di 2025 che ha visto l’azzurro trionfare per la seconda volta di fila agli Australian Open. E anche per parziale demerito dei suoi avversari Zverev e Alcaraz che non sono riusciti a sfruttare i tre mesi di assenza per dare la caccia alla prima posizione.