Internazionali d’Italia Roma sorteggio: quando e dove vederlo in tv. Come funziona e teste di serie

Manca sempre meno all'inizio degli Internazionali d'Italia, i cui tabelloni principali verranno estratti lunedì 5 maggio: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio

La stagione sulla terra si appresta a entrare nella sua fase clou con gli Internazionali d’Italia, ultimo Masters 1000 in calendario prima del Roland Garros. Il torneo romano prenderà il via il prossimo 7 maggio e vedrà come protagonisti tanti giocatori azzurri, su tutti Jannik Sinner, che farà il suo ritorno nel circuito dopo la sospensione di tre mesi. Per scoprire quali saranno gli avversari dei giocatori italiani nel corso del torneo bisognerà aspettare il sorteggio del tabellone principale, che si terrà due giorni prima l’inizio del torneo.

Quando e dove vedere il sorteggio del tabellone principale

Sale la voglia di tennis in Italia. Dal 7 al 18 maggio al Foro Italico a Roma si terranno infatti gli attesissimi Internazionali BNL d’Italia, lo storico e suggestivo Masters 1000 che precede il Roland Garros. C’è grande attesa anche per scoprire gli avversari dei tanti azzurri protagonisti, i quali verranno stabiliti in occasione del sorteggio del tabellone principale dell’edizione 2025 che si svolgerà il prossimo 5 maggio, con quello femminile che verrà estratto a partire dalle 11:00 e quello maschile un’ora più tardi alle 12:00. Al momento non è noto dove sarà possibile seguire il sorteggio, ma potrebbe essere visibile sulle pagine social della Federtennis, degli Internazionali d’Italia e di SuperTennis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le teste di serie

Come la maggioranza dei Masters 1000 in calendario, anche agli Internazionali d’Italia ci saranno 32 teste di serie che potranno sfruttare un bye al primo turno per debuttare direttamente al secondo. Al momento il seeding non è però ancora stato deciso, dato che la testa di serie associata a un giocatore verrà stabilita in base al nuovo aggiornamento del ranking che uscirà lunedì 5 maggio. L’Italia è comunque certa di poter contare su tre teste di serie a livello maschile – Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, il quale è sicuro di presentarsi da n°1 e quindi prima testa di serie – e una a livello femminile, Jasmine Paolini.

Come funziona il sorteggio

Inizialmente vengono sorteggiate la posizioni di tutti i giocatori non testa di serie e quelle della teste di serie n°1 e 2, che vengono messe nelle parte opposte del tabellone, la prima a guidare la parte alta la seconda quella bassa. Successivamente vengono sorteggiate le teste di serie 3 e 4, uno nella parte alta e l’altra nella parte bassa, le quali potranno affrontare i primi due giocatori favoriti dal seeding solamente in semifinale.

In seguito tocca alle teste di serie dalla 5 alla 8 che potranno scontrasi con le precedenti solo ai quarti, poi a quelle dalla 9 alla 12 – che saranno avversarie agli ottavi delle teste di serie comprese tra la 5 e la 8 -, e a quelle dalla 13 alla 16 – le quali invece affronteranno agli ottavi reprime quattro forze del seeding. Infine vengono estratte quelle dalla 17 alla 24, teorici avversari alterno turno di quelle tra la 9 e la 16, e quelle dalla 25 alla 32, che dovrebbero scontarsi con le prime 8 teste di serie.