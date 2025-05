Internazionali, Alcaraz stringe i tempi per sfidare Sinner a Roma: ma i dubbi rimangono. E Dall’Igna lo vuole in Ducati

Lo spagnolo sta continuando l’allenamento per provare a essere presente al Masters 1000 di Roma dopo l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare a Madrid ma la scelta resta in bilico

Carlos Alcaraz prova a stingere i tempi per essere presente agli Internazionali di Roma. Sui social emergono nuovi video del campione spagnolo che continua i suoi allenamenti e sembra pronto per affrontare anche Jannik Sinner sulla terra rossa italiana.

Alcaraz: niente più fasciature

Nei giorni scorsi avevano destato preoccupazione dei video di Carlos Alcaraz alle prese con i suoi allenamenti ma con entrambe le gambe fasciate. Una preoccupazione o un campanello d’allarme? Di certo la decisione di non partecipare al torneo di Madrid è stata molto sofferta da parte dello spagnolo che avrebbe voluto essere presente nella manifestazione che si giocava a pochi passi da casa. Ma ora suo social emergono nuovi video del giocatore, sempre alle prese con i suoi allenamenti ma sempre senza fasciature.

I dubbi di Carlos

Le condizioni dello spagnolo restano però da valutare, lo scorso anno il tennista di Murcia non ha partecipato al Masters 1000 italiano e quindi non ha punti da difendere nella competizione. Un doppio vantaggio per lui perché in caso di partecipazione migliorerebbe senza dubbio la sua classifica, ma in caso di forfait non lascerebbe altri punti per strada. Tutto dipenderà dalle sue condizioni e soprattutto dalla volontà di non mettere in pericolo la partecipazione al Roland Garros che ha vinto lo scorso anno.

La proposta Ducati

Lo scorso fine settimana Alcaraz è stato avvistato nel box della Ducati nel corso del GP di MotoGP a Jerez de la Frontera. Una presenza non casuale vista l’amicizia che lo lega a Marc Marquez. Ora dalla serie “Inside Ducati Lenovo Team” che racconta i retroscena della scuderia di cui fanno parte Marquez e Bagnaia, emerge anche una curiosità con l’ignegnere Gigi Dall’Igna che ha invitato il tennista;: “Se vuoi provarla – ha detto parlando della moto – possiamo organizzare”. Ma Alcaraz si è subito tirato indietro: “Penso che mi limiterà a guardarla”. Il momento per le moto non è ancora arrivato.