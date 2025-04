Internazionali d’Italia, Alcaraz a rischio forfait: preoccupa l'ultimo video con entrambe le gambe fasciate

Lo spagnolo posta un video sui social e scatena i dubbi sul ritorno in campo per gli Internazionali BNL di Roma: tutti i dettagli e i risvolti per Sinner

Carlos Alcaraz è tornato in campo. Dopo il forfait al Masters 1000 di Madrid per il problema muscolare alla gamba destra accusato nella finale di Barcellona persa con Rune, lo spagnolo è ritratto in un video che documenta la ripresa degli allenamenti.

Un filmato che, però, invece di rassicurare tifosi e addetti ai lavori, ha finito per generare nuovi interrogativi. A far scattare l’allarme è un (doppio) particolare che non è passato inosservato. E la partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia resta in bilico.

Alcaraz, Roma si allontana

Alcaraz al Foro Italico? Per il momento, più no che sì. Nel torneo che, archiviata la squalifica, vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner, le percentuali di rivedere anche Carlos si abbassano. Il motivo è da ricercare nel filmato postato sui social che lo ritrae in allenamento con entrambe le gambe fasciate.

Un dettaglio che suggerisce un recupero ancora in corso e, con molta probabilità, più complicato del previsto. Anche perché, è chiaro come i problemi muscolari non si limitino al solo adduttore della coscia destra, ma coinvolgano anche il bicipite femorale sinistro.

Carlos punta il Roland Garros

Fonti vicine al team del giocatore parlano di valutazioni in corso, ma la presenza a Roma verrà confermata solo se le sensazioni nei prossimi allenamenti saranno positive. Nessuna voglia di correre rischi inutili, soprattutto considerando che il vero obiettivo stagionale resta la difesa del titolo al Roland Garros, conquistato l’anno scorso.

Jannik Sinner può sorridere

Alcaraz, consapevole dell’importanza della stagione, vuole evitare ricadute o peggioramenti, che potrebbero compromettere l’intera primavera. Lo staff medico sta seguendo da vicino la fase di recupero, ma il fatto che siano coinvolti entrambi gli arti inferiori richiede inevitabilmente un’attenzione ancora maggiore. Saranno decisivi i prossimi allenamenti. Per ora, l’allarme non è rientrato e per il primato nel ranking di Jannik Sinner non è una cattiva notizia…