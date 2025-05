Internazionali d’Italia, allarme Berrettini: annullata la wild card per il doppio con il fratello Jacopo. La maledizione continua

Niente doppio per Matteo Berrettini e il fratello Jacopo: la notizia arriva da Roma e spaventa i fan di “Martello” che dopo l’infortunio a Madrid potrebbe saltare ancora una volta l’appuntamento del Foro Italico

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un campanello d’allarme e la sensazione di rivivere un deja-vu. Matteo Berrettini e il fratello Jacopo aspettavano gli Internazionali di Roma anche per vivere un sogno quello di giocare insieme il doppio in una manifestazione importante. Un sogno che si infrange a pochi giorni dal Masters 1000 italiano e che fa temere anche per il torneo di singolare.

Berrettini: niente doppio

La notizia è arrivata nelle prime ore della giornata di oggi. Matteo Berrettini e il fratello Jacopo sono stati costretti a rinunciare alla wild card di doppio che la Federazione aveva messo a disposizione per gli Internazionali d’Italia. Una decisione che lascia con l’amaro in bocca e che fa preoccupare. Anche se le motivazioni ufficiali non sono state comunicate, sulla scelta potrebbero influire le condizioni di Martello. Il fratello Jacopo infatti dopo la mancata partecipazione in doppio ha annunciato che prenderà parte già oggi alle qualificazioni del Challenger di Francavilla.

L’allarme per Matteo

Come sta Berrettini? E’ questa la domanda che si pongono i tanti fan del romano alla vigilia degli Internazionali di Italia. Di sicuro sulla decisione di non cimentarsi nel doppio impegno fortemente voluto con il fratello Jacopo, ci sono i postumi dell’infortunio patito nel corso del torneo di Madrid. Il romano infatti dopo un primo tempo molto combattuto con Draper ha alzato bandiera bianca per un problema addominale che lo aveva già infastidito nel corso della settimana in Spagna. Un problema che potrebbe condizionarlo anche in vista di Roma.

La maledizione continua

Il torneo di casa che si trasforma in un incubo. Matteo Berrettini deve fare i conti con quella che sembra una vera e propria maledizione. Al Foro, Martello è di casa e ha sempre dalla sua parte tantissimi tifosi. Ma quella col torneo italiano sembra diventata una storia che non riesce a materializzarsi. L’ultima apparizione del romano sulla terra rossa del Foro risale infatti al 2021 quando la sua avventura terminò con la sconfitta ai sedicesimi contro il greco Tsitsipas. Da quel momento nessuna partecipazione per Matteo che nella scorsa edizione era arrivato al Foro Italico con la voglia di provare a rompere il lungo digiuno ma anche in quella occasione fu costretto a rinunciare a poche ore dal debutto per un problema fisico.