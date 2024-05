Albo d’oro Internazionali di Roma: campioni e campionesse nel singolo e nel doppio

Forse ti può interessare

Alcaraz, niente Internazionali di Roma. Anche Medvedev a rischio e Sinner attende gli esiti della risonanza

Tramite un post sui social Alcaraz ha comunicato che non prenderà parte agli Internazionali BNL d'Italia per un infortunio. Anche la presenza di Medvedev non è certa, mentre Sinner attende l'esito degli esami