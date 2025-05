Internazionali di Roma, i protagonisti più attesi: Alcaraz e Zverev, due incognite; Draper e Ruud in rampa di lancio

Andiamo alla scoperta dei protagonisti più attesi dell'edizione 2025 degli Internazionali d'Italia: da Alcaraz e Zverev incognite per motivi differenti a Ruud e Draper che si candidano alla vittoria

Il grande tennis arriva a Roma in occasione degli Internazionali d’Italia, ultimo Masters 1000 prima del Roland Garros. Tanti i protagonisti del circuito maschile attesi al Foro Italico anche al di fuori dei giocatori azzurri, ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono coloro che hanno più probabilità di successo e che potrebbero maggiormente impensierire Jannik Sinner al suo ritorno in campo

Alcaraz è il giocatore da battere?

Forse il più atteso tra i giocatori presenti agli Internazionali d’Italia al di fuori degli azzurri, Carlos Alcaraz si presenta a Roma con la sicurezza di essere ancora l’uomo da battere sulla terra rossa, come confermato tra Montecarlo e Barcellona, ma anche con l’incognita delle condizioni fisiche. Lo spagnolo ha infatti accusato un leggero strappo all’adduttore in occasione della finale di Barcellona che lo ha obbligato a saltare l’amato Masters 1000 di Madrid.

Le ultime notizie riportate dalla Spagna lasciano ben sperare, con gli esami strumentali a cui si è sottoposto Carlos che hanno dato esito positivo, permettendogli di tornare ad allenarsi per preparare l’esordio a Roma, dove se dovesse arrivare in condizione sarebbe tra i principali favoriti alla vittoria finale, con tanti appassionati che sperano di poter assistere a una finale tra lui e Jannik Sinner.

Zverev riuscirà a riscattarsi?

Altro grande favorito alla vittoria finale sarà senza dubbio il campione in carica Alexander Zverev, che quest’anno andrà a caccia del terzo successo agli Internazionali d’Italia. Più che per arricchire il proprio palmares con l’ennesimo titolo, Roma sarà utile al tedesco per ritrovare quella fiducia che ultimamente sembra aver un po’ smarrito e mettersi alle spalle gli ultimi mesi negativi, nei quali se si esclude il trionfo a Monaco di Baviera ha deluso e non poco le aspettative.

Insomma, il valore del giocatore e il suo da sempre buon feeling con la terra del Foro italiano obbligano a considerare Zverev uno dei favoriti al titolo a Roma, ma i tanti scivoloni di cui è stato protagonista nell’ultimo periodo ne abbassano le quotazioni e ne aumentano le incognite, facendolo partire virtualmente più indietro del seeding che lo vede come secondo favorito.

Draper ora non è più una sorpresa

Tra i giocatori più attesi ci sarà anche Jack Draper, protagonista di un grande percorso di crescita a partire dalla seconda metà del 2024 e tra coloro che meglio hanno sfruttato l’assenza di Sinner in questi mesi, riuscendo a conquistare il suo primo Masters 1000 in carriera a Indian Wells e innalzandosi alla seconda posizione della Race ATP.

Normale dunque che anche Draper non possa essere scartato dalla rosa dei papabili vincitori, soprattutto dopo la finale raggiunta a Madrid, che ha evidenziato come il britannico ora sia un avversario da temere anche sulla terra rossa, la superficie per lui meno prediletta fino a poco tempo fa.

Ruud riuscirà a bissare il successo di Madrid?

Se Draper non può essere escluso dai protagonisti degli Internazionali d’Italia, certamente non può esserlo nemmeno Casper Ruud, che ha battuto proprio il britannico in finale a Madrid. Dopo ben sei finali in eventi importanti (tre negli slam, due nei Masters 1000 e una alle ATP Finals), nella capitale spagnola il norvegese è riuscito finalmente a conquistare il suo primo big title.

Un successo che ne alza inevitabilmente le quotazioni, soprattutto considerando come Casper sia uno specialista assoluto sul rosso (si tratta del giocatore che dal 2020 ha vinto più match su questa superficie) e abbia trionfato nel torneo che tra i Masters 1000 sulla terra battuta è quello a lui meno congeniale.

Tutte le strade portano a Roma, ma Medvedev ritroverà sé stesso?

In questo inizio di 2025 Daniil Medvedev sembra non essere riuscito ancora a mettersi definitivamente alle spalle le difficoltà di fine 2024, tanto che il russo è anche uscito dalla top-10. Nonostante queste premesse e il fatto che la terra rossa rimanga la superficie su cui fatica maggiormente a esprimere il proprio tennis, Medvedev potrebbe essere comunque una delle sorprese di questa edizione degli Internazionali d’Italia, unico torneo sulla terra rossa da lui conquistato in carriera, anche perché siamo certi che andrà a caccia di riscatto per guadagnare fiducia anche in vista del Roland Garros e poi del cambio di superficie che dovrebbe agevolarlo.

Rune è tornato a ringhiare

Arriviamo infine a Holger Rune. Dopo un anno e mezzo tra alti e bassi, il danese sembra essersi finalmente rialzato, come testimonia il ritorno in top-10. La finale a Indian Wells e il titolo conquistato a Barcellona (il primo dal 2023) ci hanno restituito un giocatore combattivo e convinto dei propri mezzi, che sembra voler colmare il distacco sui rivali generazionali Sinner e Alcaraz.

E quale migliore occasione per provare a mettersi in mostra se non la terra rossa (sua superficie preferita) degli Internazionali d’Italia, torneo dove già nel 2023 si era spinto in finale.