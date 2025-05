Internazionali d’Italia Roma montepremi ATP e WTA: il prize money turno per turno e quanto vale la vittoria finale

Ecco il montepremi turno per turno dell'edizione 2025 degli Internazionali BNL d'Italia diviso per torneo maschile e femminile, cresciuto significativamente nel singolare

Tra i tornei più importanti e rinomati del circuito, gli Internazionali BNL d’Italia mettono in palio un ricco montepremi anche per il 2025 e che certamente farà gola ai migliori giocatori del circuito, che in caso di vittoria a Roma si aggiudicheranno un assegno da quasi un milione di euro. Montepremi che rispetto alle passate edizioni vede quello di singolare femminile avvicinarsi a quello maschile, confermando l’obiettivo della Federtennis di arrivare nel giro di qualche stagione a una parità di genere anche a livello di montepremi.

Montepremi singolare maschile

Se da un lato gli Internazionali BNL d’Italia hanno aumentato il montepremi totale a livello femminile con l’obiettivo di raggiungere una parità di retribuzione tra generi, quello maschile non ha certo pagato questa scelta (il montepremi totale ammonta a €8,055,385), confermandosi molto simile a quello della passata stagione, con i premi per i vari turni che differiscono leggermente da quelli dell’edizione 2024.

Montepremi singolare maschile:

Primo turno: €20,820 (€20.360 nel 2024)

Secondo turno: €30,895 (€30.225 nel 2024)

Terzo turno: €52,925 (€51.665 nel 2024)

Ottavi: €90,445 (€88.480 nel 2024)

Quarti: €165,670 (€161.995 nel 2024)

Semifinale: €291,040 (€284.590 nel 2024)

Finale: €523,870 (€512.260 nel 2024)

Campioni: €985,030 (€963.225 nel 2024)

Montepremi doppio maschile

Questo invece il montepremi cui punteranno gli specialisti del doppio, compresala coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori:

Primo turno: €16,690

Secondo turno: €30,540

Quarti: €56,950

Semifinale: €113,880

Finale: €212,060

Campioni: €400,560

Montepremi singolare femminile

Come dicevamo prima il montepremi ad aver subito le variazioni maggiori è quello del singolare femminile, che è stato incrementato in ogni turno per avvicinarsi a quello maschile, con l’aumento che diventa più considerevole più si va verso i migliori piazzamenti.

Montepremi singolare femminile: