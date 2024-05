Tutte le partite e i risultati del torneo che si disputa a Roma dal 6 al 19 maggio 2024. Torneo Masters-1000 con montepremi di 9milioni

Gli Internazionali Bnl d’Italia 2024 (edizione numero 81), sono noti anche come il Torneo di Roma e si disputano sulla terra rossa del Foro Italico dal 6 al 19 maggio. Il torneo prevede sia un tabellone maschile Atp, sia uno femminile Wta. Il torneo maschile Atp è un Masters-1000 e ha un montepremi complessivo di circa 9 milioni di dollari. Il torneo era attesissimo dal pubblico italiano speranzoso di assistere a un’altra impresa di Jannik Sinner. Purtroppo l’altoatesino ha dovuto dare forfait e con lui l’altro volto nuovo del tennis mondiale lo spagnolo Alcaraz. Ci sono invece Nole Djokovic (numero 1) e Daniil Medvedev (numero 2) e tanti altri grandi specialisti della terra rossa come Tsitsipas, Ruud, Rune, Zverev e Rublev. Tanti gli italiani in tabellone con buone possibilità di ben figurare: Musetti, Arnaldi, Sonego e Nardi possono sicuramente mettersi in luce, c’è curiosità per Matteo Berrettini ma anche per i giovani Cobolli, Zeppieri, Darderi, Passaro (sopravvissuto alle qualificazioni) e per Fabio Fognini, che qui ha sempre regalato spettacolo.

Partite Primo turno

Partite in programma a partire dall’8 maggio. Le teste di serie principali accedono direttamente al secondo turno con un “bye”

[1] Djokovic (SRB)-bye Safiullin (RUS)-[Q] Moutet (FRA) Mensik (CZE)-Hanfmann (GER) Tabilo (CIL)-bye [20] Cerundolo (ARG)-bye GIGANTE (ITA)-ZEPPIERI (ITA) Shevchenko (UKR)-Marozsan (UNG) [16] Khachanov (RUS)-bye [12] Shelton (USA)-bye Michelsen (USA)-Kotov (RUS) Zhang (CIN)-Galan (COL) [19] Mannarino (FRA)-bye Thompson (AUS)-bye Monfils (FRA)-[Q] Monteiro (BRA) Kecmanovic (SRB)-[Q] Nakashima (USA) [5] Ruud (NOR)-bye [3] Zverev (GER)-bye Vukic (AUS)-[Q] Schwarzman (ARG) DARDERI (ITA)-Shapovalov (CAN) Navone (ARG)-bye Griekspoor (OLA)-bye Rinderknech (FRA)-[Q] PASSARO (ITA) Borges (POR)-[Q] Martinez (SPA) [15] Bublik (KAZ)-bye [11] Fritz (USA)-bye Evans (GBR)-FOGNINI (ITA) COBOLLI (ITA)-[Q] Marterer (GER) Korda (USA)-bye MUSETTI (ITA)-bye Eubanks (USA)-[Q] Atmane (FRA) Nishioka (GIA)-Ofner (AUT) [8] Dimitrov (BUL)-bye [6] Tsitsipas (GRE)-bye Cachin (ARG)-Struff (GER) Hijikata (AUS)-Munar (SPA) Norrie (GBR)-bye Auger Aliassime (CAN)-bye Van de Zandschulp (OLA)-Moreno de Alboran (USA) Carballes Baena (SPA)-O’Connell (AUS) [9] DeMinaur (AUS)-bye [13] Humbert (FRA)-bye NAPOLITANO (ITA)-BERRETTINI (ITA) Machac (CZE)-ARNALDI (ITA) Jarry (CIL)-bye Fils (FRA)-bye Fucsovics (UNG)-[Q] Muller (FRA) Giron (USA)-Ruusuvuori (FIN) [4] Rublev (RUS)-bye [7] Hurkacz (POL)-bye Nadal (SPA)-[Q] Bergs (BEL) Seiboth Wild (BRA)-[Q] Berrere (FRA) Etcheverry (ARG)-bye Baez (ARG)-bye Lajovic (SRB)-SONEGO (ITA) Altmaier (GER)-NARDI (ITA) [10] Rune (DAN)-bye [14] Paul (USA)-bye Karatsev (RUS)-McDonald (USA) Koepfer (GER)-VAVASSORI (ITA) Tiafoe (USA)-bye Davidovich Fokina (SPA)-bye Popyrin (AUS)-[Q] Medjedovic (SRB) Coric (CRO)-Draper (GBR) [2] Medvedev (RUS)-bye

Secondo turno

Sedicesimi di finale: in programma dal 12 maggio

Ottavi di finale

In programma dal 14 maggio

Quarti di finale

In programma dal 15 maggio

Semifinali

In programma dal 17 maggio

Finale

In programma il 19 maggio

Dove vedere le partite degli Internazionali d’Italia di Roma 2024

Tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2024 sono trasmesse in diretta tv da Sky e in streaming su Now

