Internazionali di Roma, Fognini-Fritz diretta live

Esame di maturità per Fognini che dopo la partita tra Cobolli-Korda (l’italiano è sotto di un set) affronterà lo statunitense Fritz in un match incandescente e rovente. Buono l’esordio per il tennista sanremese che ha superato in tre set il quotato Evans (6-4, 3-6, 6-2). L’obiettivo dell’azzurro è migliorare i quarti di finale raggiunti al Roland Garros nel 2011, ma per farlo servirà una prestazione importante e coraggiosa contro un avversario forte ed etichettato come numero tredici al mondo