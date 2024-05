Internazionali di Roma, Zverev-Tabilo diretta live

Avventura fin qui impeccabile e spaziale da parte del tedesco. Zverev, infatti, si è confermato in poco tempo la certezza degli Internazionali d’Italia, tornando sui livelli di un tempo e facendo vedere un’ottima qualità sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista di Amburgo dopo aver bypassato il primo turno, ha spazzato via in rapida successione Vukic, Darderi, Borges e Fritz eliminati tutti con un passivo di due set a zero. In carriera Sasha ha conquistato 21 titoli, tra cui due edizioni delle ATP Finals (2018-2021) e una medaglia d’oro in singolare ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Nella Capitale, invece, Zverev è arrivato in fondo alla competizione per ben due volte (successo nel 2017 contro Djokovic e sconfitta con il maiorchino Nadal l’anno successivo).

1° turno: Bye

2° turno: Zverev -Vukic 2-0 (6-0, 6-4)

-Vukic 2-0 (6-0, 6-4) 3° turno: Zverev -Darderi 2-0 (7-6, 6-2)

-Darderi 2-0 (7-6, 6-2) Ottavi di finale: Zverev -Borges 2-0 (6-2, 7-5)

-Borges 2-0 (6-2, 7-5) Quarti di finale: Zverev-Fritz 2-0 (6-4,6-3)