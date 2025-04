Internazionali d'Italia, wild card ai fratelli Berrettini per un doppio da sogno a Roma: l’emozione di Matteo

Jacobo, numero 331 del ranking, parteciperà al torneo nella Capitale grazie a una wild card: i precedenti dei 'Berrettinis' e la loro prima volta in un Masters 1000

Sarà un’edizione davvero unica, quella alle porte degli Internazionali di Roma. Non solo per il ritorno in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner dopo la squalifica per il caso clostebol, ma anche perché si corona il sogno dei fratelli Berrettini. Già, Matteo e Jacopo giocheranno insieme nel doppio grazie alla wild card ricevuta dagli organizzatori del Masters 1000.

A Roma si avvera il sogno dei Berrettini

La voce circolava da giorni, era nell’aria. Ma solo in mattinata è arrivata la tanto attesa ufficialità: il compagno nel doppio di Matteo Berrettini sarà il fratello Jacopo. I due sono separati da 300 posizioni nel ranking: Matteo occupa il 31esimo posto, Jacopo il 331esimo. Fa nulla, ciò che conta è calcare la mitica terra rossa del Foro Italico uno di fianco all’altro.

Potere della Città Eterna, di cui sono figli. “Un sogno che si avvera” ha commentato subito Matteo su Instagram. Perché i due hanno un legame speciale, da sempre. E poco importa fin dove potranno spingersi, l’importante è provarci insieme, supportati dal tifo del pubblico di casa. Grazie alla wild card, la loro avventura in coppia prenderà il via direttamente dal tabellone principale.

I precedenti dei Berrettinis: l’ultima volta nel 2023

Dieci anni dopo la loro prima volta insieme, ecco l’occasione di confrontarsi con un Masters 1000. Jacopo, di due anni più piccolo rispetto al fratello, e Matteo hanno fatto il loro esordio in coppia al Future F24 di Piombino nel 2015, ma furono subito eliminati. Il primo acuto due anni più tardi, al Challenger di Cortina, mentre il miglior risultato lo hanno ottenuto nel 2021 a Cagliari, all’esordio in doppio nel circuito ATP, quando approdarono in semifinale per poi essere sconfitti a un passo dall’ultimo atto da Bolelli e Molteni.

Ci hanno poi riprovato senza fortuna nel 2022 a Firenze e nel 2023 ad Acapulco. Chissà che l’aria di casa non giovi ai ‘Berrettinis’. Di sicuro, visto il clamore della notizia, giova all’immagine del torneo capitolino, il cui hype è già ai massimi livelli per l’imminente ritorno di Sinner dopo la squalifica.

Jacopo e Matteo: il legame speciale dei fratelli Berrettini

Riavvolgiamo il nastro al 2021, finale di Wimbledon. Matteo affronta in finale il gigante Djokovic: in tribuna, nel palco riservato ai familiari, c’è anche Jacopo a sostenere il fratello. Aprile 2024: prima di scendere in campo a Marrakech per affrontare la sfida dei quarti di finale del Grand Prix Hassan II, Matteo è incollato alla tv.

Non vuole perdersi l’incontro di Jacopo, che per la prima volta ha raggiunto le semifinali dell’ATP Challenger Tour di Barletta. In due esempi il rapporto speciale che li lega. The Hammer ha più volte citato il fratello nelle sue interviste (ma anche sui social): i due si confrontano tutti i giorni, si scambiano consigli, si sostengono. E, ora, avranno l’opportunità di giocare insieme al Foro Italico. Il risultato non conta: i Berrettinis hanno già vinto.