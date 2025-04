Madrid, Alcaraz si ritira per infortunio: Sinner numero 1 al mondo per un anno. Polemiche per la docu-serie di Carlos

Il tennista spagnolo deve rinunciare al torneo di casa a causa dell’infortunio alla gamba destra subito a Barcellona: Sinner rimarrà numero 1 al mondo per 52 settimane

Carlos Alcaraz fermato da un infortunio. Dopo la finale a Barcellona persa contro Rune, lo spagnolo ha deciso di non partecipare al torneo di Madrid (avrebbe dovuto esordire dal secondo turno) a causa di un problema alla gamba destra che già nella giornata di ieri lo aveva costretto a saltare un allenamento di preparazione.

L’infortunio di Alcaraz

Dopo la vittoria a Montecarlo (in finale contro Musetti, ndr), Carlos Alcaraz sembrava destinato a una stagione sulla terra rossa da grande protagonista. E il torneo di Barcellona aveva confermato questa sensazione. Invece proprio nella finale contro il danese Rune, lo spagnolo ha accusato un problema alla gamba destra che ha fatto subito scattare il campanello d’allarme. Già alla vigilia del Masters 1000 di Madrid si temeva per un suo forfait con i media iberici che nella giornata di ieri erano stati molto pessimisti. Sempre ieri la decisione di saltare l’allenamento e oggi arriva la conferma della sua rinuncia al torneo spagnolo per il problema all’adduttore della gamba destra.

Sinner: numero 1 per un intero anno

La decisione di Alcaraz di non giocare a Madrid consente a Jannik Sinner di rimanere in testa alla classifica per un anno intero. Il tennista altoatesino, infatti, rimarrà sicuramente il numero 1 al mondo almeno fino alla fine del Roland Garros. Proprio nella scorsa edizione dello slam francese, con la semifinale raggiunta, Sinner era salito per la prima volta al numero 1 in classifica e ora rimarrà in testa per 52 settimane. Zverev era infatti già fuori dai giochi e non riuscirà a scalzarlo anche in caso di vittoria a Roma, mentre Alcaraz aveva una possibilità vincendo sia a Madrid che gli Internazionali. Un altro pezzo di storia per il tennis italiano scritto da Jannik Sinner.

Alcaraz: il documentario fa discutere

Negli ultimi giorni la piattaforma streaming Netflix ha pubblicato una docuserie proprio su Carlos Alcaraz che si concentra non solo sul lato sportivo ma anche su quello umano. In tanti hanno potuto apprezzare un lato diverso del tennista spagnolo mentre altri fanno Notre che dal documentario emerge anche un lato meno rassicurante in chiave futura. A cominciare dalle parole del suo allenatore Carlos Ferrero: “Comincio a dubitare che Carlos possa diventare il miglior giocatore della storia per il suo approccio al lavoro e al sacrificio. E’ così diverso da quello dei Big Three”. Ma più in generale emerge anche un aspetto ancora immaturo del giocatore spagnolo e che forse non ha ancora la mentalità da “cannibale”.