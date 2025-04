Alcaraz: "Sinner, la sua assenza mi ha danneggiato. Quando c'è mi fa dare il 100%". Carlos rassicura su Madrid

Lo spagnolo tranquillizza sulle sue condizioni - "sto bene" - e parla del ritorno di Jannik: "Un peccato sia rimasto fuori, spero di poter giocare di nuovo contro di lui".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Carlos Alcaraz aspetta Jannik Sinner. Una fortuna che l’amico-rivale stia per tornare in campo, visto che la sua presenza rappresenta uno stimolo per tutti, a cominciare dallo stesso Carlitos. Lo spagnolo ha speso parole al miele per il numero 1 della classifica ATP a margine dei Laureus Awards, la cui cerimonia di consegna dei premi annuali si è tenuta proprio a Madrid, sede del Masters 1000 ufficialmente al via nella giornata di mercoledì. Un torneo la cui partecipazione di Alcaraz, dopo l’infortunio in finale a Barcellona contro Holger Rune, è stata pericolosamente in bilico.

Alcaraz aspetta Sinner: le parole ai Laureus Awards

Ai Laureus Awards avrebbe dovuto partecipare lo stesso Sinner ma, come si ricorderà, la Fondazione che organizza i premi ha preferito escluderlo dopo la sospensione di tre mesi concordata con la Wada per il caso Clostebol. Non senza polemiche. Alcaraz, invece, non vede l’ora di riabbracciarlo. Qualche tempo fa, dopo le sconfitte in serie e le eliminazioni precoci in diversi tornei, il murciano aveva ammesso: “L’assenza di Sinner ha danneggiato me e gli altri, più che aiutarci”. Qualcosa è cambiato nelle ultime settimane, da Montecarlo in poi. Alcaraz ha vinto il Masters 1000 nel Principato e ha sfiorato il successo a Barcellona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parole al miele di Alcaraz su Sinner: “Peccato sia fuori”

Belle parole da parte di Carlitos nei confronti di Jannik ai microfoni di Sky, proprio a margine della cerimonia Laureus: “Purtroppo è un peccato che Jannik sia rimasto fuori dal circuito. Naturalmente stiamo parlando del numero uno, di uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore. Averlo fuori è complicato per il tennis, per i vari tornei, anche per i giocatori. La sua presenza, infatti, ci permette di dare il 100%“. Sinner uno stimolo, una motivazione ulteriore a dare il massimo, insomma. Una motivazione che per qualche settimana è mancata, facendo sprofondare Alcaraz e lo stesso Zverev.

La rivalità tra Sinner e Alcaraz secondo Carlos e l’ATP di Madrid

Quindi sulla rivalità Alcaraz-Sinner che promette di infiammare il panorama tennistico nei prossimi anni, vista anche l’assenza di un significativo “terzo incomodo” nella lotta al vertice: “La nostra è una rivalità che è venuta a mancare per qualche mese, ma la verità è che presto l’avremo di nuovo”, l’ammissione del campione spagnolo. “Spero di poter giocare di nuovo contro di lui, spero anche che potremo continuare a goderci il nostro tennis”. Nel frattempo per Carlos c’è Madrid, sulla cui presenza rassicura: “Adesso sto bene, niente di anomalo dopo due settimane intense e in cui ho avuto poco tempo per recuperare. Credo che non sia nulla di grave, farò degli esami ma le mie sensazioni sono positive”.

Segui live partite e risultati del Masters 1000 di Madrid