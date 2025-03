Laureus Sport Awards, schiaffo a Sinner e all'Italia: ci sono Alcaraz e Biles, ignorate D'Amato e l'Italvolley

Sconcerto all'ufficialità delle nominations per gli "Oscar dello Sport": mancano i rappresentanti dello sport tricolore e forse è una "ripicca" per il caso Clostebol di Jannik.

L’abbiamo rivoltata da capo a fondo, letta e riletta con attenzione dalla prima all’ultima riga: niente, nel corposo documento con l’elenco dettagliato delle nominations per i Laureus Awards 2025, gli “Oscar dello Sport” messi in palio dalla Laureus, non ci sono sportivi italiani. Incredibile ma vero, nell’anno segnato da un bottino record di medaglie alle Olimpiadi per lo sport azzurro, da imprese sensazionali in discipline nobili e molto seguite, non c’è traccia dell’Italia nella lista dei possibili vincitori.

Laureus, l’esclusione di Sinner per il caso Clostebol

L’assenza più clamorosa è quella di Jannik Sinner, per giunta debitamente preannunciata. Sean Fitzpatrick, ex stella degli All Blacks e presidente Laureus, aveva fatto sapere nei giorni scorsi che la sospensione di tre mesi concordata tra il rosso di San Candido e la WADA per mettere fine al caso Clostebol rendeva di fatto ineleggibile Sinner al premio. Un paradosso, nell’anno dei due Slam vinti, delle ATP Finals, dei tre Masters 1000 e della Coppa Davis portate a casa. Tanto più che l’accordo non presuppone nessun riconoscimento di colpevolezza di Jannik. In ogni caso, pazienza. Al di là di Sinner, l’Italia avrebbe potuto presentare fior di fuoriclasse nel listone delle nominations. E invece.

Laureus Sport Awards, la lista delle nominations

Invece di italiani non ce n’è neppure uno. I 1300 giornalisti che il prossimo 21 aprile a Madrid sceglieranno i vincitori del premio dovranno scegliere solo tra celebrità di altri paesi. Ecco i candidati per il premio al maschile: Leon Marchand (Francia, nuoto), Armand Duplantis (Svezia, atletica), Carlos Alcaraz (Spagna, tennis), Max Verstappen (Paesi Bassi, F1) e Tadej Pogacar (Slovenia, ciclismo). Ed ecco le candidate tra le donne: Aitana Bonmati (Spagna, calcio), Simone Biles (USA, ginnastica artistica), Sifan Hassan (Paesi Bassi, atletica), Faith Kipyegon (Kenya, atletica), Sydney McLaughlin-Levrone (USA, atletica) e Aryna Sabalenka (Bielorussia, tennis).

Le incredibili dimenticanze delle leggende olimpiche

Nulla da dire sulla presenza di molti di questi campioni. Marchand è una leggenda del nuoto, Duplantis sforna record mondiali a ripetizione nell’asta, Verstappen, Alcaraz e Pogacar sono già leggende nei rispettivi sport. In campo femminile, però, onestamente ci si poteva aspettare maggior coraggio da parte della giuria. Stupisce, in particolare, la presenza di Simone Biles in luogo di Alice D’Amato, punta di diamante della straordinaria nazionale azzurra di ginnastica. Stupisce anche l’assenza di Paola Egonu, la miglior giocatrice di volley del pianeta reduce dall’esaltante oro olimpico di Parigi con la Nazionale italiana di Julio Velasco.

Niente Italia agli Oscar dello Sport: è una punizione?

Insomma, a pensar male si fa peccato ma – come amava ripetere Giulio Andreotti – spesso si indovina. Non è che, per non far tornare alla mente il caso Sinner, quelli di Laureus hanno voluto togliere da mezzo qualsiasi riferimento allo sport italiano nelle votazioni, nella cerimonia e soprattutto al momento della consegna dei premi? Ovviamente i diretti interessati smentiranno, si indigneranno e sbufferanno. Rimane però la sensazione di un vuoto, forse addirittura di una “punizione” in senso lato al movimento sportivo tricolore. Eppure il dubbio resta. Ma come si fa a premiare Alcaraz e non Sinner. Oppure Biles e non D’Amato. O a ignorare Paoletta e le ragazze d’oro del volley.