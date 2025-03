Volle Femminile A1, harakiri Scandicci: Antropova perde con Novara e "regala" il secondo posto a Egonu. Ecco la griglia play-off

Clamorosa sconfitta casalinga di Scandicci contro Novara: Milano ne approfitta e balza al secondo posto, guadagnandosi il fattore campo in un'eventuale semifinale. Roma shock: è in A2

Non sarà il periodo, ma un pacco in stile natalizio a casa di Lorenzo Bernardi è atteso a stretto giro di posta. Glielo mandano le giocatrici della Numia Vero Volley Milano, che in qualche modo sentono di doversi sdebitare con le colleghe (e rivali) dell’Igor Gorgonzola Novara dopo che quest’ultime sono andate a violare il campo di Scandicci, consentendo alle lombarde di salire in seconda posizione al termine della regular season. Un ribaltone abbastanza inatteso, ma che conferma che nel volley al femminile (Conegliano a parte) non c’è modo di scendere a patti con nessuno.

Scandicci shock: Novara vince 3-1 e la spedisce al terzo posto

Novara non aveva più nulla da chiedere alla sua regular season, poiché quarta era e quarta sarebbe rimasta anche in caso di vittoria nell’ultimo match contro la Savino Del Bene. Che invece doveva vincere proprio per blindare la seconda posizione in classifica dal tentativo di rimonta della Numia.

Le piemontesi però non hanno badato a calcoli: grazie ai 20 punti di Tatiana Tolok, ai 19 di Lina Alsmeier e ai 16 di Mayu Ishikawa hanno effettuato l’upset per 3-1, facendo così scivolare Antropova (oggi in ombra: 13 punti e tanti errori in attacco, tanto da chiudere con il 31% di percentuale offensiva) e compagne al terzo posto, subendo il sorpasso di Milano proprio all’ultima curva.

Tradotto per i profani: qualora la semifinale play-off vedesse di scena Milano e Scandicci, saranno Egonu e compagne a poter giocare l’eventuale “bella” in casa. In casa toscana proveranno a consolarsi al pensiero che lo scorso anno il confronto di semifinale alla “bella” non ebbe bisogno neppure di andare, dal momento che la Savino Del Bene chiuse la serie dopo due partite (dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto), ma chissà quanto peserà nella testa il sorpasso subito in volata.

Egonu manda segnali: 23 punti. Conegliano chiude imbattuta

Milano in casa di Chieri ha inserito il pilota automatico: vittoria per 3-1 grazie ai 23 punti realizzati dalla solita Paola Egonu, che ha saputo prendere per mano le compagne soprattutto in avvio di terzo set, dopo che il secondo aveva visto Chieri (che giocherà la finale di Challenge Cup contro Roma) impattare ai vantaggio il primo set lasciato per strada.

Dominante anche Anna Danesi sottorete (13 punti, di cui 4 muro), bene anche Myriam Sylla. La Numia, insomma, ha fatto le prove generali in vista dei play-off e dei quarti di Champions League, dove ad attenderla troverà nientemeno che l’Eczacibasi di Tijana Boskovic.

Prove che non sentiva di dover fare Conegliano, che per la terza stagione nella sua storia (la seconda consecutiva) ha chiuso la regular season senza sconfitte, vincendo tutte e 26 le gare disputate: facile 3-0 su Perugia, salita a Villorba a festeggiare la salvezza conquistata mercoledì scorso e senza alcuna velleità di fronte alla volontà della Prosecco Doc Imoco di centrare l’ennesimo record di un’annata (sin qui) irripetibile.

Roma retrocede, ma adesso si giocherà una finale europea

L’ultima giornata di stagione regolare ha emesso anche il secondo verdetto definitivo di stagione: la SMI Volley Roma la prossima stagione tornerà a giocare in A2, facendo compagnia a Talmasson che era già retrocessa nelle scorse settimane. Uno shock per la formazione capitolina, che lo scorso anno da neopromossa riuscì addirittura a qualificarsi per i play-off come ottava testa di serie (uscì subito contro Conegliano, ma fu comunque una festa) e che a settembre, vincendo la Wevza Cup, si garantì l’accesso anche alla terza competizione europea (la Challenge Cup), che adesso proverà a giocarsi nella doppia finale tutta italiana contro Chieri.

La vittoria de Il Bisonte Firenze a Bergamo per 3-2, unita al ko. casalingo di Roma contro Pinerolo per 3-1, ha permesso alle toscane di effettuare il controsorpasso e festeggiare una salvezza nella quale in pochi credevano alla vigilia dell’ultima sfida. Insomma, la ribalta europea non aiuterebbe comunque a cancellare la delusione per un epilogo di regular season davvero inopinato.

Le date dei play-off e il regolamento completo

I quarti di finale dei play-off scudetto scatteranno sabato 8 e domenica 9 marzo e si giocheranno al meglio delle tre partite, con gara 2 in programma il 15/16 marzo e l’eventuale “bella” (gara 3) il 19 marzo. Dalle semifinali le serie saranno al meglio delle 5 partite e partiranno con gara 1 nel week-end 22/23 marzo. A seguire gara 2 il 29/30 marzo, gara 3 il 5/6 aprile e le eventuali gare 4 il 9 aprile, mentre la “bella” si disputerà nel fine settimana 12/13 aprile. La finale scatterà mercoledì 16 aprile e proseguirà con gara 2 sabato 19 aprile, gara 3 martedì 22 aprile e l’eventuale gara 4 venerdì 25 aprile, preludio all’ultimo atto (se necessario) di gara 5 in programma domenica 27 aprile.

In Europa andranno tre squadre in Champions League, vale a dire la vincitrice dello scudetto, la perdente della finale e la migliore classificata al termine della regular season a esclusione della vincitrice dello scudetto (in pratica se Milano non dovesse arrivare in finale sarebbe comunque in Champions, avendo chiuso al secondo posto). In CEV Cup va la migliore classifica in regular season che non è stata ammessa alla Champions, in Challenge Cup la vincitrice dei play-off appositi che vedranno impegnate nella prima fase le squadre classificate dalla nona alla 12esima posizione (Pinerolo-Firenze e Perugia-Cuneo) e poi le formazioni uscite nei quarti play-off scudetto.

Volley A1 femminile: la classifica finale della regular season

1. Conegliano 77

2. Milano 60

3. Scandicci 58

4. Novara 56

5. Chieri 43

6. Busto Arsizio 41

7. Vallefoglia 38

8. Bergamo 36

9. Pinerolo 33

10. Perugia 25

11. Cuneo 24

12. Firenze 21

13. Roma 20 (retrocessa in A2)

14. Talmassons 13 (retrocessa in A2)

Volley femminile: i quarti di finale play-off