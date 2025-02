Milano-Scandicci 3-2: Egonu batte Antropova ma Kate difende il secondo posto. Roma, colpo salvezza

Sprint finale in A1: nonostante la sconfitta, le toscane mantengono un punto di vantaggio su Sylla e compagne. Conegliano batte Firenze e Roma ne approfitta vincendo a Busto.

Una grandissima Egonu trascina Milano al successo su Scandicci nel big match del penultimo turno della Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. A far festa, però, sono Antropova e compagne, che mantengono un punticino di vantaggio sul Numia Vero Volley e sono dunque padrone del proprio destino: possono chiudere al secondo posto alle spalle di Conegliano battendo Novara nell’ultima giornata. In coda, invece, salvezza aritmetica per Perugia e Cuneo. Colpo di importanza capitale per Roma, che passa a Busto Arsizio e supera Firenze al penultimo posto.

Volley, lo spareggio per il secondo posto

Trentun punti per una scatenata Egonu nella partitissima contro Scandicci. Antropova si ferma a 20 e a vincere è Milano, ma solo al tie-break. Risultato che tutto sommato sta bene alle toscane, ora in pole nello sprint per la seconda posizione. “È chiaro che per noi la vittoria voleva dire secondo posto matematico e non so in quanti, all’inizio della stagione, pensavano fosse possibile. Ora siamo ancora secondi e per far si che la matematica sia dalla nostra dobbiamo affrontare la partita di sabato in questo modo”, il monito del tecnico di Scandicci Gaspari, ex di turno.

Serie A1: Roma passa a Busto e supera Firenze

In coda successi determinanti per Perugia su Talmassons e per Cuneo su Bergamo: salvezza sia per le umbre sia per le piemontesi. Non riesce il miracolo, invece, a Firenze contro Conegliano (1-3 il finale), mentre Roma opera il sorpasso andando a vincere in quattro set sul campo di Busto Arsizio. “É un risultato che lascia l’amaro in bocca, ed è strano dirlo quando affronti Conegliano”, l’analisi del tecnico del Bisonte Chiavegatti. Nel prossimo turno Roma impegnata in casa contro Pinerolo, per Firenze invece la trasferta di Bergamo.

Volley A1 femminile: risultati 25a giornata

Il quadro completo del venticinquesimo turno della Serie A1 Tigotà (penultimo di regular season):

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Cda Talmassons 3-0

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1

Honda Olivero Cuneo-Bergamo 3-2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Smi Roma 1-3

Igor Gorgonzola Novara-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-2

Volley A1 femminile: la classifica

1. Conegliano 74

2. Scandicci 58

3. Milano 57

4. Novara 53

5. Chieri 43

6. Busto Arsizio 39

7. Bergamo e Vallefoglia 35

9. Pinerolo 30

10. Perugia 25

11. Cuneo 24

12. Roma 20

13. Firenze 19

14. Talmassons 13 (già retrocessa in A2)

Volley femminile: l’ultimo turno (1/3 ore 20.30)

Smi Roma-Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Honda Olivero Cuneo

Bergamo-Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri-Numia Vero Volley Milano

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Cda Talmassons

In Serie A2 si torna in campo regolarmente nel weekend con le partite della quarta giornata delle poule promozione e salvezza. Sempre in testa l’Omag San Giovanni in Martignano di Serena Ortolani, mentre ha perso quota il Trentino Volley, orfano dell’ex Ct dimissionario Davide Mazzanti.