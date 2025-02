Conegliano fa riposare Gabi (e Santarelli) ma vince ancora: tentata truffa con profilo fake della brasiliana

Un profilo falso di Gabi ha costretto Conegliano a denunciare tentativi di truffa a nome della sua giocatrice. Che è rimasta a riposo nel 3-0 su Cuneo. Domenica in campo Milano.

È talmente forte Conegliano che ormai tutti vogliono essere come Conegliano. Anche qualche hacker non così di primo pelo, che ha pensato bene di creare un profilo falso di Gabi, la formidabile schiacciatrice brasiliana in forza alle Pantere, andando a chiedere soldi e bonifici a nome (appunto) della giocatrice sudamericana. Qualcuno ha rischiato di cascarci per davvero, ma per fortuna non s’è fatta attendere la denuncia alla polizia postale, che subito si è attivata per le indagini del caso.

Con la Prosecco Doc Imoco che ha preso immediatamente le distanze dall’autore del profilo falso, specificando che dietro quelle richieste non si nasconde certo la giocatrice gialloblù (nome di battesimo Gabriela Guimares), che peraltro non ha alcun profilo Facebook e Messenger in essere (è da lì che è partita la truffa).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Turnover robusto, Santarelli influenzato, ma solita musica

Nulla che potesse però distogliere la fuoriclasse brasiliana dal lavoro quotidiano, con Conegliano che ha giocato in anticipo contro Cuneo nella terzultima gara della fase a gironi della Serie A1 Tigotà. Risultato in cassaforte senza problemi per le Pantere, vittoriose per 3-0 nonostante in panchina non ci fosse Daniele Santarelli, costretto a letto da un attacco influenzale (al suo posto il secondo allenatore Tommaso Barbato).

Peraltro le prime della classe hanno effettuato un po’ di rotazioni, giusto per preservare le energie in vista dei prossimi impegni tra play-off e Champions League contro le polacche del Resovia (l’andata si giocherà il 12 marzo al PalaVerde). Niente campo proprio per Gabi e nemmeno per Zhu e Haak, a riprova insomma di un sostanzioso turnover che ha permesso a Khalia Lanier di mettersi in luce con 15 punti realizzati. Bene anche la giovane stellina azzurra Adigwe, che di punti ne ha totalizzati 11, mentre Fahr al solito è andata in ufficio (12 punti) e Lubian (11) ha chiuso il punto decisivo.

Qualche patema d’animo per le Pantere solo in chiusura di primo set, quando Cuneo ha trovato la parità a quota 20 ma dopo il timeout di Barbato è arrivato un 5-0 di parziale che ha chiuso le ostilità. I restanti due parziali chiusi entrambi a 15. Conegliano tocca quota 71 punti e allunga la sua incredibile streak di successi stagionali, portandola a 42 successi.

Domenica Scandicci e Milano rilanciano la volata

Nelle altre due gare del sabato, la vittoria in trasferta del Bisonte Firenze in casa di Talmasson ha dato uno scossone in fondo alla classifica, con le friulane praticamente con un piede e mezzo (quasi due) in Serie A2 e le fiorentine che hanno superato la SMI Roma, che adesso dovrà rispondere domani contro Chieri.

In serata in campo Perugia-Busto Arsizio, con la UYBA avanti 1-0. Domani ripartirà la corsa per la seconda piazza: Scandicci riceve Pinerolo e punta a mantenere il punto di vantaggio su Milano, impegnata in casa di Vallefoglia, in attesa dello scontro diretto in programma all’Opiquad Arena la prossima settimana.