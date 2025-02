Egonu contro Boskovic, sarà supersfida nei quarti di Champions: Milano fa turnover ma travolge lo Schwerin

Tutto facile per il sestetto di Lavarini nel ritorno dei playoff: nel prossimo turno doppio confronto con l'Eczacibasi, il team turco della formidabile attaccante serba.

Missione compiuta per la Numia Vero Volley Milano. Dopo il 3-0 in Germania, la seconda vittoria netta sullo Schwerin spedisce il sestetto di Lavarini dritto nei quarti di finale di Champions League. Dove ad attenderlo c’è l’Eczacibasi di Tijana Boskovic, uno dei fenomeni del volley mondiale, una delle rivali più accreditate di Paola Egonu. E proprio quello tra i due super opposti sarà il motivo dominante del doppio confronto, in programma tra il 5 e il 13 marzo: una sfida nella sfida con in palio la qualificazione alla Final Four già fissata per il 3-4 maggio a Istanbul. E non è una buona notizia per Milano, vista “l’utilità” per la Cev di avere in campo il maggior numero possibile di formazioni di casa per vendere più biglietti.

Milano, turnover vincente in Champions

Saggio turnover per il coach milanese nella sfida di ritorno del playoff. Dopo il 3-0 dell’andata bastano due set per passare il turno e c’è spazio per qualche rotazione in più rispetto al campionato. Rimane a riposo, ad esempio, Danesi. Partono in sestetto, invece, Orro ed Egonu, così come Sylla, fresca di accordo per la permanenza. Ma nel corso del match ci sarà spazio per tutte, da Pietrini a Smrek, soprattutto dopo la vittoria della seconda frazione da parte di Milano. Quella della definitiva certezza della qualificazione al turno successivo della più prestigiosa competizione continentale per club.

Egonu a mezzo servizio, brilla Smrek

Nessun problema particolare per Milano nella prima frazione. Nonostante una Egonu in formato partitella (appena due punti per Paoletta, conditi da un insolito numero di errori), la formazione di casa allunga e chiude i conti con un confortante 25-18. Nel secondo le tedesche offrono qualche resistenza in più, ma l’esito è lo stesso: finisce 25-21, punteggio che consente ai due tecnici di stravolgere completamente i sestetti per l’ultima e ormai inutile frazione. Dove Milano, piena zeppa di seconde linee, rischia il ko (16-21), prima di un clamoroso rush finale che vale la vittoria ai vantaggi (26-24).

Volley, Champions: il quadro dei quarti

Riflettori puntati ora sui quarti di finale, con in campo il meglio del panorama europeo (tranne le squadre russe, bannate dopo l’invasione dell’Ucraina): si parte col derbyssimo di Istanbul tra Vakif (prossima squadra di Boskovic) e Fenerbahce, quindi la sfida tra Milano ed Eczacibasi e infine con le sfide che coinvolgono le altre due formazioni italiane, che a differenza di Milano giocheranno il ritorno in casa. Contro due polacche. Per Conegliano il match contro il Lodz, per Scandicci il confronto col Rzeszow.