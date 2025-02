Volley, Egonu in Champions dimentica le polemiche sul razzismo da Fazio: ma Piccinini trova il pelo nell'uovo

Tutto facile per Paoletta e compagne a Schwerin: successo in tre set e quarti ipotecati. L'elogio dell'amica Francesca in tv, anche se c'è da migliorare in un fondamentale.

Tutto facile per il Vero Volley Milano nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League. O se si preferisce, dei playoff. Per Egonu e compagne netto successo in tre set sul campo delle tedesche dello Schwerin, risultato che vale come una seria ipoteca sul passaggio del turno. Al ritorno in Italia, infatti, basterà vincere due set per staccare il pass per i quarti di finale del torneo. Dove l’avversario sarebbe decisamente di ben altro spessore: l’Eczacibasi, la squadra di Istanbul dove gioca Tijana Boskovic.

Champions Volley, Milano liquida la pratica Schwerin

Al di là della scarsa consistenza delle avversarie, il sestetto di Lavarini ha mostrato di essere in confortante crescita. Dopo essersi ripreso il secondo posto in campionato ai danni di Scandicci, Sylla e compagne hanno sbrigato in scioltezza la prima pratica europea di questo intenso mese di febbraio. E sabato sfideranno proprio Scandicci nella semifinale di Coppa Italia, primo grande obiettivo del 2025. A Casalecchio è in programma la Final Four, l’altra sfida vedrà di fronte Conegliano e Novara.

Egonu MVP dell’incontro: 17 punti per super Paoletta

MVP dell’incontro, manco a dirlo, Paola Egonu. Diciassette punti per Paoletta, incoronata player of the match. Un bel modo per spazzar via le polemiche sul razzismo legate alla sua partecipazione a “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. I palloni pesanti l’opposto più forte al mondo li ha messi a terra soprattutto nel secondo set, l’unico vissuto sui binari di un sostanziale equilibrio. Il primo, infatti, si è chiuso 14-25 per Milano. Nel secondo Schwerin ha tenuto botta fino al 23 pari, quando poi è salita in cattedra Paoletta con due attacchi vincenti. Dominato dal Numia Vero Volley pure il terzo parziale: 16-25. Il match di ritorno si giocherà il 20 febbraio.

Piccinini: “Milano in crescita, deve migliorare in ricezione”

Tra le note positive in casa milanese un’ottima Nika Daalderop (10 punti), il buon ingresso in campo nel finale di Elena Pietrini (2) e il rendimento sempre efficace di Laura Heyrman (6). Proprio alla centrale belga avrebbe assegnato il titolo di MVP Francesca Piccinini, che ha commentato il match per Sky: “Ma nulla togliere alla grande prestazione di Paola”. Quindi il pelo nell’uovo della prestazione di Milano: “È un’altra squadra, è cresciuta tantissimo, ma fa fatica in ricezione dove subisce un po’ troppo. In attacco ci sono, a muro anche, in ricezione invece peccano ancora”.