Volley femminile, Egonu supera Antropova al secondo posto: crollo Scandicci, Conegliano non ne sbaglia una

Ottava giornata di ritorno in A1: tonfo casalingo della Savino del Bene con Vallefoglia, Milano ne approfitta con Pietrini MVP. Gabi e Haak spingono la capolista a Pinerolo.

Il sorpasso. Paola Egonu e Milano volano in seconda posizione approfittando della netta battuta d’arresto casalinga di Scandicci contro Vallefoglia. Questo il tema principale della 21ma giornata della Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile, insieme agli importanti successi in chiave salvezza di Cuneo su Perugia e di Roma su Firenze. Conegliano non perde un colpo, mentre anche Novara mette nel mirino il podio del torneo, distante appena tre punti. Il prossimo fine settimana sarà tempo di Coppa Italia: a Casalecchio di Reno si gioca la Final Four della competizione tricolore con Conegliano-Novara e Milano-Scandicci.

Volley, show di Egonu e tonfo Antropova

Tutto facile per Milano contro Talmassons. Egonu firma 16 punti e la squadra di Lavarini sale al secondo posto. Primo MVP della stagione per Pietrini, che ammette: “Ero molto emozionata per la mia prova. Ero un po’ tesa all’inizio, ma le mie compagne mi hanno messo a mio agio tutta la settimana. Non siamo mai calate di testa, abbiamo sempre mantenuto la concentrazione alta”. Male invece Scandicci, travolta sul suo campo da Vallefoglia. Appena 9 punti per Antropova, coach Gaspari fa mea culpa: “Vallefoglia ha fatto una grande partita, soprattutto in attacco e quindi va merito a loro per una vittoria in una partita che, dalla metà del primo set è stata sicuramente e sempre dalla loro da parte”.

Serie A1: Gabi e Haak esaltano Santarelli

Ventunesima vittoria pesante in altrettante gare per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ci mette un’ora a espugnare Pinerolo. Protagoniste Gabi e Haak, con 12 punti a testa. “Era l’ultimo test prima della Final Four di Coppa Italia e volevamo spingere per tutta la partita tenendo alto il ritmo”, fa sapere l’olimpionica Marina Lubian. Bene anche Novara, che travolge 3-0 Busto Arsizio. Chieri piega Bergamo nello scontro diretto per il quinto posto, mentre in coda successi pesanti – e da tre punti – per Cuneo e Roma. Per la prima volta le capitoline sono fuori dalla zona retrocessione, in cui precipitano invece le toscane.

Volley A1 femminile: risultati 21a giornata

Il quadro completo del ventunesimo turno della Serie A1 Tigotà (ottavo di ritorno):

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0

Numia Vero Volley Milano-Cda Talmassons 3-0

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo 3-0

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Smi Roma-Il Bisonte Firenze 3-1

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 63

Milano 50

Scandicci 48

Novara 45

Chieri 38

Bergamo 33

Busto Arsizio, Vallefoglia 32

Pinerolo 21

Cuneo 19

Perugia, Roma 16

Firenze 15

Talmassons 13

Volley femminile: il prossimo turno (11-12/2)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri (11/2 ore 20.30)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Honda Olivero Cuneo (12/2 ore 20)

Bergamo-Wash4green Pinerolo (12/2 ore 20.30)

Cda Talmassons -Igor Gorgonzola Novara (12/2 ore 20.30)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Il Bisonte Firenze (12/2 ore 20.30)

Savino Del Bene Scandicci-Smi Roma (12/2 ore 20.30)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Numia Vero Volley Milano (12/2 ore 20.45)

In Serie A2, nel girone A, vittoria in trasferta nello scontro al vertice per l’Omag-Mt San Giovanni sul campo dell’Akademia Sant’Anna Messina con 26 punti di Anna Piovesan e 9 di Serena Ortolani. Nel girone B Davide Mazzanti, marito di quest’ultima e tecnico dell’Itas Trentino, cade in quattro set in casa dell’Esperia Cremona. I due coniugi si sfideranno a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.