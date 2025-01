Volley Femminile, Egonu sale in cattedra e riporta Milano a -1 da Scandicci. Conegliano dice 33 (vittorie)

I recuperi di Serie A1 Tigotà sorridono a Conegliano (che passa 3-0 a casa UYBA) e Milano, che perde il primo set con Pinerolo e poi reagisce (24 punti di Egonu)

Quel secondo posto è tutto da giocare. Tra Scandicci e Milano, che in qualche modo un messaggio l’ha recapitato alla Savino Del Bene, avvicinandosi a una sola lunghezza di distanza grazie al successo nel recupero contro Pinerolo, sofferto soltanto nella prima parte di gara. Conegliano invece fa il solito show e non lascia la benché minima possibilità di replica alla UYBA: Pantere a punteggio pieno (20 gare, 60 punti totali) e ormai praticamente concentrate sul prossimo vero obiettivo imposto dal calendario, vale a dire la final four di Coppa Italia di Bologna, in programma tra una decina di giorni.

Conegliano va dal “dottore”, ma la UYBA non può nulla

Proprio Conegliano aveva un compito (sulla carta) un po’ più agevole: passare in casa di Busto Arsizio per allungare nuovamente a +11 su Scandicci e ipotecare una volta di più il primo posto in regular season. Missione centrata senza troppi grattacapi: 25-15, 25-22, 25-19 i parziali di una gara che, come spesso capita quando di mezzo ci sono le campionesse del mondo, non ha avuto molta storia.

Santarelli per l’occasione s’è concesso un po’ di turnover: niente campo per Isabelle Haak, a riposo anche Sarah Fahr, entrambe risparmiate in vista della trasferta di domenica prossima a Pinerolo. Occasione sfruttata a dovere dalla giovane Merit Adigwe (per qualcuno l’erede naturale di Paola Egonu), che firma 13 punti. Top scorer di serata è però Zhu Ting: 15 punti per la cinese, mentre Gabi si “ferma” (si fa per dire) a 10, con Lubian (8) e Chirichella (6) che dettano legge sottorete. Proprio un muro di Chirichella ha suggellato il match point e la vittoria numero 33 da inizio stagione.

La Numia si distrae un set, poi doma Pinerolo

Milano al solito ha dovuto sgobbare un po’ di più, come da amabile consuetudine: Pinerolo per un set ha sognato ad occhi aperti, sfruttando qualche imprecisione nel momento decisivo del sestetto di Lavarini, che s’è fatta sfuggire il parziale per 26-24. Da quel momento in poi però tutto è cambiato: rabbiosa la reazione della Numia, che ha dominato i restanti tre parziali di serata per 25-20, 25-19 e 25-17.

Facile però quando c’è una come Egonu in campo: 24 i punti di serata dell’opposto della nazionale, ben assistita peraltro da un’Helena Cazaute da 19 punti, mentre Myriam Sylla e Laura Heyrman ne hanno firmati 11 a tsta. Determinante anche la prova di Hena Kurtagic: la centrale serba è sempre più una pedina chiave nello scacchiere di Milano, come dimostrano i 4 muri e i 9 punti totali mandati a referto.

Lavarini nell’occasione ha concesso un turno di riposo sia ad Alessia Orro in regia, sia ad Anna Danesi nel ruolo di centrale, ma tolta una fase finale di primo set un po’ al piccolo trotto non è stata una serata condita da troppe preoccupazioni. Milano ottiene la quinta vittoria di fila in Serie A1 Tigotà e torna a -1 da Scandicci: lo scontro diretto del 25 febbraio dovrebbe decidere la volata.

Volley A1 femminile: la classifica dopo 20 giornate

Conegliano 60

Scandicci 48

Milano 47

Novara 42

Chieri 35

Bergamo 33

Busto Arsizio 32

Vallefoglia 29

Pinerolo 21

Perugia e Cuneo 16

Firenze 15

Roma, Talmassons 13

Volley femminile: il prossimo turno (1-2/2)