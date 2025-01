Volley femminile, Egonu trascina Milano e rivela: "Ho avuto un attacco di panico". Ok Antropova e Conegliano

Settima giornata di ritorno in A1: Paoletta MVP a Busto Arsizio, la verità sull'assenza contro l'Olanda all'Olimpiadi. Successi per la Prosecco Doc Imoco e Scandicci, cade Novara.

Conegliano non perde un colpo, Scandicci vince la maratona sul campo di Bergamo, Milano tiene il passo a Busto Arsizio e Novara torna a casa con un solo punticino dalla trasferta di Perugia: queste le note salienti della ventesima giornata della Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. Ci si avvicina ad ampie falcate verso il primo trofeo del 2025 – la Coppa Italia, con la Final Four in programma a Casalecchio di Reno nel weekend dell’8-9 febbraio – e alla conclusione della regular season, coi suoi importanti verdetti in testa e in coda.

Volley, Egonu MVP: la verità sull’attacco di panico a Parigi

Vittoria pesante e ottenuta grazie a una prestazione convincente per Milano a Busto Arsizio. Una vittoria in tre set griffata ancora una volta Paola Egonu: 23 punti per la miglior giocatrice al mondo, che dalle pagine di Sportweek aveva fatto chiarezza sulla sua assenza nella seconda partita dell’ultima spedizione olimpica contro l’Olanda: “La mattina della partita con l’Olanda ho avuto un attacco di panico forte. Sai quando l’unico pensiero che ti passa per la testa è ‘oddio, non ce la faccio’. Bello trovare le compagne, lo staff, il mio fidanzato lì a sostenermi. Ho sentito di nuovo quel calore che fa tanto bene“.

Serie A1: Antropova trascina Scandicci, Fahr spinge Conegliano

Da incorniciare anche la prestazione di Kate Antropova a Bergamo: match combattutissimo, vinto in quattro set da Scandicci con 25 punti dell’opposto di origini russe. “Portiamo a casa un’altra vittoria di generosità, di imprecisioni, di sacrificio e di squadra, contro una Bergamo che a mio avviso meritava anche qualcosina di più”, l’ammissione del coach toscano Marco Gaspari. Tutto facile invece per Conegliano contro Chieri: 3-0 nel segno di Haak (18 punti) e di Fahr (14), premiata come MVP. “Siamo state brave con il muro-difesa, specie nei primi due set”, l’analisi di Khalia Lanier, uno dei “nuovi” punti di forza delle venete.

Novara, brutto ko a Perugia: exploit di Talmassons, Roma rischia

Cade Novara a Perugia: due punti d’oro per le umbre in ottica salvezza, battuta d’arresto pesante per la squadra di Bernardi nella corsa alle migliori posizioni nella griglia playoff. “Una grande soddisfazione contro un avversario di grande valore”, le parole della perugina Gaia Traballi. Sempre in coda, vittorie pesanti per Cuneo a Firenze (in cinque set) e per Talmassons su Pinerolo: prima vittoria casalinga del campionato per la neopromossa formazione friulana. Ko pesante, invece, per Roma raggiunta proprio da Talmassons in ultima posizione: capitoline travolte da Vallefoglia, trascinata dal libero Chiara De Bortoli, nominata come miglior giocatrice del match.

Volley A1 femminile: risultati 20a giornata

Il quadro completo del ventesimo turno della Serie A1 Tigotà (settimo di ritorno):

Cda Talmassons-Wash4green Pinerolo 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Smi Roma 3-0

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara 3-2

Il Bisonte Firenze-Honda Olivero Cuneo 2-3

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Numia Vero Volley Milano 0-3

Bergamo-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 57

Scandicci 48

Milano* 44

Novara 42

Chieri 35

Bergamo 33

Busto Arsizio* 32

Vallefoglia 29

Pinerolo* 21

Perugia e Cuneo 16

Firenze 15

Roma, Talmassons 13

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (1-2/2)

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek Uyba Busto Arsizio (1/2 ore 18)

Numia Vero Volley Milano-Cda Talmassons (1/2 ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo (1/2 ore 20.45)

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (2/2 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (2/2 ore 17)

Smi Roma-Il Bisonte Firenze (2/2 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (2/2 ore 17)

Mercoledì 29 gennaio, intanto, sono in programma i due recuperi della prima di ritorno: Milano-Pinerolo e Busto Arsizio-Conegliano

In Serie A2, nel girone A, i 14 punti di Serena Ortolani non bastano all’Omag-Mt San Giovanni per evitare il ko casalingo (2-3) contro il Valsabbina Millenium Brescia. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, piega con un secco 3-0 l’Hermaea Olbia. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.