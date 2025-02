Egonu ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”: l’annuncio scatena i commenti razzisti. Ma Paola si dedica ai bambini

La miglior pallavolista del mondo nel 2024 sarà protagonista della trasmissione che andrà in onda domani sul Nove e come al solito la sua presenza scatena subito le polemiche

Paola Egonu ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore, a Parigi è salita sul gradino più alto del podio con la nazionale azzurra conquistando un oro olimpico che va a coronare una carriera già straordinaria. E alla fine dell’anno è arrivato anche il premio come miglior giocatrice del mondo 2024. Ma basta una sua presenza in televisione per scatenare divisioni e polemiche.

Le parole a Sportweek

La scorsa settimana Paola Egonu è stata la protagonista della cover di Sportweek con la pallavolista dell’Allianz Vero Milano che ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato delle Olimpiadi ma anche del razzismo in Italia: “Il momento più difficile è stato prima della partita con l’Olanda in cui ho sofferto di un attacco di panico ma ho trovato il supporto di compagne, dello staff tecnico e anche del mio fidanzato. Il ricordo più bello di Parigi è stato l’abbraccio con Monica De Gennaro. Il ruolo di Velasco? Per me è stato importante, mi ha tolto tanta responsabilità. Si è reso conto che avevo un carico emotivo sproporzionato rispetto alle altre ed è riuscito a farmi tornare a giocare serena”.

E non poteva mancare una battuta sul razzismo: “L’Italia un po’ lo è. Dopo Sanremo ho smesso di dire la mia perché non riuscivo a far arrivare ciò che davvero provavo. Ci voglio riprovare, forse per non essere fraintesa devo raccontarmi un po’ di più”.

Il post che scatena le frasi razziste

Paola Egonu nel corso degli ultimi anni è diventata un simbolo, per le sue parole contro il razzismo ma più in generale contro qualsiasi forma di discriminazione. E se per tanti la pallavolista italiana è diventata un punto di riferimento c’è anche chi continua a mostrare nei suoi confronti sentimenti di odio e di razzismo.

L’ultimo episodio è arrivato proprio con l’annuncio del Nove e di Che Tempo Che Fa nella trasmissione che andrà in onda domani sera con Fabio Fazio. I post sui social del programma sono diventati per molti il post in cui sfogare la propria frustrazione e tra i commenti ce ne sono tantissimo di sfondo razzista contro la pallavolista azzurra: “Vivono di retorica del migrante”, scrive Nicola. Mentre Angela commenta: “E basta con sta retorica woke, è il passato ormai”. E ancora: “Da notare i tratti somatici tipicamente italiani”.

L’impegno per i bambini

Non ci sono solo le parole, Paola Egonu dimostra il suo impegno concretamente come ha dimostrato con la sua collaborazione con l’organizzazione Save The Children. L’azzurra ha visitato il Punto Luce nel quartiere Giambellino di Milano: “E’ un onore per me essere qui oggi. Se posso essere di ispirazione, lo siete anche voi per me – ha detto ai ragazzi – L’emozione che ho provato oggi è stata tanta fame, ambizione e il desiderio di farcela. E’ bello perché mi rivedo tanto in loro. Sono sguardo che non dimenticherò facilmente che m hanno ricordato quando ero bambina”.